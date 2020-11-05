鬧夠沒？烏雲罩頂 共和黨對川普狂指控喪失耐心 13:052020/11/05 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普10月31日在賓州造勢活動中的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普陣營指控美國大選舞弊 訂閱影音： 中時新聞網 一名接近白宮的消息人士說，目前狀況愈來愈明顯，共和黨官員正開始對美國總統川普沒評沒據，指控選舉舞弊，以致他可能失去白宮寶座等行為喪失耐心。 據CNN新聞網4日報導，消息人士透露，川普正逐漸喪失共和黨的支持，他甚至說，這位白宮主人的抱怨已於事無補。接著這名消息人士批評，川普陣營不斷指控賓州選舉舞弊。 單威州就9千萬 川普要求重新計票 誰買單 拜登陣營回應了 痛批川普要求停止計票無法無天 (中時新聞網) #川普 #法律訴訟 #拜登 #美大選 #看選戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福斯搶先報拜登奪關鍵戰場 川普狂吼梅鐸要新聞下架 11:282020/11/05 國際 為歡慶川普連任「發200片雞排」 選情一夜逆轉他哭了 10:162020/11/05 生活 美國總統大選勝負未明 川普促停止計票 揚言訴諸最高法院 川普稱勝選 拜登翻盤機會大增 04:102020/11/05 國際大事 桑德斯超神預測美大選戰況 台網友嚇傻：根本先知 03:432020/11/05 政治 決戰郵寄選票 大選恐打延長賽 04:102020/11/05 國際大事 大選另類戰場 賭盤反轉不定 04:102020/11/05 產業特刊 單威州就9千萬 川普要求重新計票 誰買單 09:382020/11/05 國際 美大選結果沒差 政院：美支持台灣、反中態勢形成 11:252020/11/05 政治 川普選情落後怒文連推 美媒曝：他也認為自己快輸了 10:412020/11/05 國際 拜登聽牌 川普為何痛失威州關鍵票？網給答案：都是這人的錯 12:552020/11/05 政治 國際熱門新聞 美大選不斷更新》喬治亞危急 亞利桑那快丟了 川普團隊醞釀辭職 - 國際 拜登狂拿7000萬票創紀錄 成美史上最高票總統候選人 - 國際 川普選情落後怒文連推 美媒曝：他也認為自己快輸了 - 國際 福斯搶先報拜登奪關鍵戰場 川普狂吼梅鐸要新聞下架 - 國際 鬧夠沒？烏雲罩頂 共和黨對川普狂指控喪失耐心 - 美大選 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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