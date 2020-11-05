川普陣營指控美國大選舞弊

一名接近白宮的消息人士說，目前狀況愈來愈明顯，共和黨官員正開始對美國總統川普沒評沒據，指控選舉舞弊，以致他可能失去白宮寶座等行為喪失耐心。

據CNN新聞網4日報導，消息人士透露，川普正逐漸喪失共和黨的支持，他甚至說，這位白宮主人的抱怨已於事無補。接著這名消息人士批評，川普陣營不斷指控賓州選舉舞弊。

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(中時新聞網)

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