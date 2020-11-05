2020年跨年就別在街頭給冷風吹了，今年12月31日台北美福大飯店邀請活力充沛的朋友們一起歡聚跨年，可以選擇在充滿時尚氛圍的Cocoon池畔酒吧一同參與「美福跨年派對」，品嚐由義大利主廚準備的獨享派對餐盒，暢飲紅白美酒、台灣金牌啤酒，以及今年特別聘請的義大利飲務專家特調的雞尾酒，還有機會帶走卓越五星等級的住宿券和餐券，每位1,680元＋10％，11月30日前預訂還可享有早鳥優惠。

除此之外，亦可前往擁有眾多異國料理的彩匯自助餐廳，大啖特別於晚上10點加映的「跨年消夜場」，無論中式鑊氣熱菜，還是西式精緻佳餚，道道都是五星主廚的代表作品，每位990元＋10％，與親朋好友歡聚跨年夜，高舉無限暢飲的限定調酒，倒數時分，可步行至戶外欣賞美麗華跨年煙火秀，即日起開放預訂。

擁有愜意氛圍的Cocoon池畔酒吧，以其繽紛色彩的時尚空間開啟跨年夜的派動節奏，今年的「美福跨年派對」請來現場樂團LIVE表演，跟著歡快的音樂擺盪，12月31日晚上十點，準時開趴！由來自最歡樂的義大利國度的主廚和飲務專家帶來的美食美酒，讓您在台灣跨年也有偽出國的體驗，提供每人獨享的派對餐盒，以及現場特調跨年限定口味的雞尾酒，並準備了精選的紅白美酒和台灣金牌啤酒供賓客無限暢飲，在倒數時刻高舉碰杯，每位1,680元＋10％。

告別動盪的2020年，而為讓2021年更加美好，現場更貼心安排了抽獎活動，想帶走價值萬元的卓越五星住宿券，還是榮獲世界奢華餐廳評鑑─GMT義大利餐廳的雙人海陸分享餐券，抽中即可搶先預約來年假期，即日起開放訂位，名額有限，趕快搶位，吃喝玩樂通包的跨年行程就在台北美福！11月30日前預訂還可享有免一成服務費的早鳥優惠。

除了跨年派對，等待倒數也可以有不同的選擇。彩匯自助餐廳於12月31日特別加開「跨年消夜場」，每位NT$990＋10％，憑藉著關係企業美福國際強大的肉品資源，餐檯上提供招牌現切鮮嫩的「美國爐烤牛肉」，以及熱騰暖心的「美福招牌牛肉麵」，呈現大海鮮味的海鮮料理區。

好料不止如此，為了喜愛異國風味的食客們，現場還有各式鮮食生魚片及花壽司等料理的日式料理區、特聘印度籍廚師所帶來的印度料理區，以奶香十足的印度烤餅搭配多款印度香料燉煮的各式咖哩，以及火辣好滋味的韓式菜餚和充滿南洋風情的泰式美饌，最後品嘗令人欲罷不能的繽紛甜點區，擁有各式精緻塔餅糕點，走近便能聞到濃郁又迷人的香甜，同時準備了跨年限定調酒供賓客無限暢飲，倒數時刻即可步行至戶外欣賞美麗華跨年煙火秀，一起倒數三二一，吃飽喝足迎新年。

(中時 )