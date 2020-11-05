日本東芝集團旗下能源系統公司(東芝エネルギーシステムズ)宣布，本月內將與德國公司次世代電廠(Next Kraftwerke)成立合資新公司東芝次世代電廠(東芝Next Kraftwerke)，建立亞洲首座虛擬電廠(virtual power plant，縮寫VPP)，透過通信技術和物聯網技術，雲端中央控制全國數個太陽能發電設備，使其像傳統電廠一樣運作。

VPP是在IT技術及物聯網技術更加成熟後，最近10年才興起的分散式電廠概念，有別於傳統集中式電廠，聚集不同類型技術電力，透過電網來調度電力，因此能解決風力、太陽能等再生能源發電量與運動時間不穩定問題，例如在發電後將多餘電量送往其他需要地點或者加以儲存備用，也可以客製化不斷變換負載狀況，更加靈活而有效率，同時也能節省能源。

歐洲、美國是VPP最先發展地區，特別是前者，這次與東芝合作的次世代電廠便已在7國提供服務，是VPP領域世界龍頭，澳洲在2016年也宣布全球最大VPP計畫。這種模式在亞洲尚未發展，原因或許和美國早期僅限制公務單位或規模10億美元以上企業能營運一樣，因為VPP必須從各處收購電力再加以調度、配售，實際上相當於電力批發商，這在許多亞洲國家並不允許。

東芝次世代電廠初步資本額是1.8億日圓(約4991萬台幣)，公司就設在東芝能源系統公司本部、神奈川縣川崎市，東芝持股51%，次世代電廠持股49%。東芝已有準確預測發電量的技術，內部人士指出透過中央統一依據需求量來控制各發電設備發電量和調度，可將電力價格波動控制到較低程度。

東芝能源系統並未上市，擁有其100%股份母公司東芝今日股價收漲0.61%，報2653日圓。

(中時新聞網)