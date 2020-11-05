大陸媒體對美國大選的報導偏向於負面角度，但同時也擔心因此引發仇美反美風潮。（圖／央視截圖）

2020年美國總統大選開票過程跌宕起伏、扣人心弦，不僅美國人心裡為之七上八下，擔憂美中關係走向的大陸民眾也同樣極為關切，大陸民眾認為這次選舉感受猶如精彩絕倫的賽事，也為此罕見地投入極大熱情。

《美國之音》分析稱，大陸官媒對美國的這次大選相當冷淡，應該也是官方政策的態度。有消息說，中共向媒體下達了指令，要求媒體控制報導尺度和內容，對有關美國大選的新聞必須經過「統一安排」，要以新華社的報導為主。

報導說，官方下達的通知要求「不得擅自轉載外媒、不得跟進報導」，要按照「我國發言人就相關情況表態」，「不得激化過激情緒、防止輿論炒熱走偏」、「嚴防反美、抵制美國等煽動性、行動性資訊」。

大陸外交部發言人汪文斌在記者會上表示，「美國大選是美國內政，中方在這個問題上不持立場。」雖如此表態，但從中共最近幾個月的表現看，北京似乎對民主黨候選人拜登較有好感，因為美中貿易戰、南海與台灣問題，北京已對川普不抱希望。分析人士稱，習近平希望白宮更換主人減緩美國對大陸的壓力，早已是公開的秘密。

報導說，近來大陸的網路、電視和官方報紙上出現了大量有關美國選舉的負面新聞，例如報導美國商家封釘門窗防止暴亂，電視反復播出街頭騷亂的舊片，《環球網》則發表「美國大選坑了全世界」等文章。

雖然如此，社群媒體上還是出現不少追蹤美國選舉的報導與評論。有趣的是，已有不少網路消息逕自報導川普當選的消息，看得出大陸民眾對美大選熱切關注。大量的大陸網民以微信、推特和其它多種管道傳遞訊息，熱情之高令人意外。

報導說，有網友指出選舉開票的過程令人情緒緊張，「完全就是一場超級絕倫的競技賽事」，比任何一項體育大賽的激情和快樂更高。民眾對川普、拜登各有不同支持者，網友說，「從來沒有像現在這樣關心美國政治」。

《美國之音》在Youtube上開設的美國大選特別節目吸引了近13萬觀眾，其中就有許多來自中國大陸的。在留言中有人支持領導人應該普選，也有對美國選舉表達負面評價，「讓川普當選連任，把美國帶向衰落」。大陸媒體網紅胡錫進也在推特上發布一則消息稱，有店舖為預防可能發生的騷亂而在店門上釘了木板，並稱「這種騷亂通常是貧窮國家選舉綜合症，美國在墮落」，《美國之音》對此表示，「這是一則假消息」。

(中時新聞網)