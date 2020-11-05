最近螞蟻集團IPO喊卡及美國總統大選激戰，是市場投資者最關注的兩件大事，有專家指出，對市場來說，螞蟻集團IPO突然喊卡的直接衝擊比美國大選的結果更大。

根據《CNBC》報導，資產管理公司Reyl Singapore投資長Daryl Liew昨受訪指出，投資人之所以較看重螞蟻IPO事件，可能是因為目前的全球新趨勢，即科技公司受到越來越多的監管審查，逼得投資者不得不對該行業公司重新評估。

大陸螞蟻集團IPO為史上最大規模，共計約350億美元，在喊卡暫停之前，Liew曾表示，就市場一般認為，監管問題通常與西方國家較有關係，如Google在美國涉及反托拉斯法的調查，但以前大陸較不會出現類似的狀況，因為阿里巴巴及騰訊等科技巨頭都受到了政府的支持。

然而，出人意料的是，在螞蟻集團IPO即將上市之前，馬雲等高官先後遭到大陸監管機構約談，螞蟻IPO計畫隨後也宣告暫停。

Liew指出，螞蟻集團IPO作為「重磅事件」原本是資本市場發展的重大里程碑，隨著科技業成為市場寵兒，在全球股市指數的權重越來越高，讓Liew不禁質疑，這對螞蟻及其他科企公司來說，難道不是一個重大的好消息嗎？但令人擔憂的是，大陸現在正對螞蟻IPO展開調查，至少對我來說是出人意料之外的。

針對美國大選結果是否造成影響，Liew呼籲投資者，不要試圖在選舉中尋找明確的贏家，建議投資者重回基本面，觀察公司的體質及估值，才是最佳的投資方式。

然而，馬雲在接受CNBC採訪時曾表示，大陸對互聯網貸款的嚴格審查僅僅是開始，因為反托拉斯法和個人數據隱私保護等更多法規也即將出現。

對此，紐約大學法學兼職教授溫斯頓·馬斯頓（Winston Ma）則期待未來進行更多的審查，因為互聯網金融隨意發展的時代已經結束，這就是金融科技投資者必須接受的現實。

(中時新聞網)