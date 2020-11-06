【回憶殺】演活惡女的49歲金鐘女星苗可麗，2002年在《台灣霹靂火》詮釋反派角色「李艷萍」，連珠炮般罵人的聲勢驚為天人，加上亮眼的外型，很快地走紅戲劇圈，精湛演技獲得肯定，以《含笑食堂》獲得第48屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。事業風光順遂，婚姻卻走得有些跌撞，但她抱持正向態度，把單身生活過得充實又精彩。

苗可麗外型美豔、身材火辣。（圖／中時資料照）

苗可麗15歲以歌手身分出道，轉戰戲劇圈後邂逅導演李寶能，對方相當照顧獨自北上打拚的苗可麗，逐漸萌出愛苗，交往2年後發現懷孕，便在30歲奉女成婚，展開人妻新生活。未料，李寶能長期到大陸工作，苗可麗也忙著拍戲，夫妻間的感情越來越淡薄，最終只能走向離婚；苗可麗曾在節目哭訴6年婚姻中，「有3年的時間完全見不到老公，根本是在守活寡，不只沒有肌膚之親，甚至連個擁抱、問候都沒有。」

苗可麗曾在節目中談到失婚，不禁哭了出來。（圖／中時資料照）

恢復單身後，苗可麗把女兒委託給雙親照料，自己獨自在台北打拚賺錢，忙碌時最長半年才能見到女兒一面，所幸女兒個性獨立早熟，曾到馬來西亞參加發明獎比賽，以瓦楞紙設計手把式杯套獲得銅牌及特別獎，鮮少讓苗可麗操心，母女關係宛如朋友般，會互相聊天講心事。

離婚至今已13年，苗可麗不諱言身邊有許多追求者，女兒也曾在洗澡時感嘆：『媽媽，真希望有天也有人幫你擦背』。」不過，苗可麗找對象的首要條件是「一定要對我的家人好」，認為自己已年近半百，很難再遇到優秀的男人，便把感情看得很淡，相信一切都是最好的安排。

(中時新聞網)