今年9月上旬，台南某知名女中一位被師生暱稱為「教師界周湯豪」的陽光型男教師，突然傳出猝死消息，引起校內師生震驚與不捨。但檢警調查後赫然發現，男師陳屍處疑有針筒與毒品，手臂上疑有針孔，經血液化驗後發現，竟含有毒品反應，疑似注射過量致死，消息傳出震驚教育界。

據了解，該名教師在女中任教多年，今年才36歲，因身高與外型相當俊俏，加上熱好健身與音樂，個性開朗活潑，長相酷似藝人周湯豪，因此有教師界周湯豪之稱，是校園內超高人氣教師

今年9月間，警方接獲醫院通報有男子送醫後猝死，經查身分後竟然是這名型男老師，由於死因可疑，警方前往男子最後所在地點蒐證，發現另一名男子在屋內，桌上還留有少量毒品及針筒。但對方供稱都是老師所有。

警方為保全證據，原本建請檢方解剖，但家屬拒絕，請對死因無意見，為求謹慎，還是進行抽血化驗。日前結果出爐後，赫然發現殘留讀毒品反應，研判有可能是因為注射毒品過量暴斃。

消息傳出後讓教育圈人士不可置信，警方事後雖然排除他殺嫌疑，但也繼續針對名友人追查毒品來源。

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(中時新聞網)