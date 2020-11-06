歐洲電信商在周四譴責歐盟提案的一項規定修改，除了對臉書的WhatsApp和微軟的Skype的管理規則收減，同樣地也對電信商在使用電子通訊的元數據(metadata)收緊管理規則。
歐盟研擬中的提案修改規則，將同時對網路公司和電信商生效，對WhatsApp或Skype的管理規則也同時套用在電信供應商。
對電子隱私權的管理，歐盟在2017年一直設法尋找共識，主因為歐盟對於追蹤線上活動的cookies以及用戶同意條件上出現分歧意見。
德國目前為歐盟輪值主席國，其釋出了微調的提案。而路透看到的文件顯示，電信商為其他目的或進一步的數據處理目的，在使用電子通訊的元數據上，出現法律依據的降低。該調整將打擊電信業，他們試圖在智慧交通服務上使用用戶網路位置的數據，為潛在的賺錢商機。
包括德國電信、橘子，和西班牙電信的遊說團體ETNO，以及行動電信團體GSMA目前都對德國的提案表示不滿。
據歐盟慣例，在將規則細節提交給歐盟執委會和歐洲議會進行討論之前，各成員國必須要先有一致立場。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。