歐洲電信商在周四譴責歐盟提案的一項規定修改，除了對臉書的WhatsApp和微軟的Skype的管理規則收減，同樣地也對電信商在使用電子通訊的元數據(metadata)收緊管理規則。

歐盟研擬中的提案修改規則，將同時對網路公司和電信商生效，對WhatsApp或Skype的管理規則也同時套用在電信供應商。

對電子隱私權的管理，歐盟在2017年一直設法尋找共識，主因為歐盟對於追蹤線上活動的cookies以及用戶同意條件上出現分歧意見。

德國目前為歐盟輪值主席國，其釋出了微調的提案。而路透看到的文件顯示，電信商為其他目的或進一步的數據處理目的，在使用電子通訊的元數據上，出現法律依據的降低。該調整將打擊電信業，他們試圖在智慧交通服務上使用用戶網路位置的數據，為潛在的賺錢商機。

包括德國電信、橘子，和西班牙電信的遊說團體ETNO，以及行動電信團體GSMA目前都對德國的提案表示不滿。

據歐盟慣例，在將規則細節提交給歐盟執委會和歐洲議會進行討論之前，各成員國必須要先有一致立場。

(時報資訊)