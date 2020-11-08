美國總統大選結果出爐，由民主黨候選人拜登勝出，蔡英文以今年初拜登透過推特向她祝賀當選的同樣方式，在推特上向拜登表達祝賀之意。對此，中華戰略學會研究員張競認為，利用社交軟體所表達賀電，是表態給第三者與提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，「面對拜登，起手式看來就不太妙囉？」

張競今在臉書上就「蔡總統是否已發送正式賀電？」在臉書上發文指出，此種對於尚未就職之友邦新任元首當選人，所致送之道賀電文，通常是在外館確認賀電送達對方後，才會對媒體發佈訊息。而國內製備賀電文書作業時間很短，因此外館是否能在第一時間遞交賀電，就是檢驗外交能力的時刻。

張競指出，辦外交就是要能搞好人際關係，千萬不要小看致送這份賀電，而在遞送的過程中所遇到的狀況，還能反映出外交實力，更代表未來互動親疏程度。且若能安排電話親自通聯，透過口語直接致賀，那就更是上升到另個檔次。

張競直言，辦外交雖然是要謹守分寸親兄弟明算帳，但其亦是講求人情味的藝術，但是如何拿捏？能夠共同演出，必然就要您情我願，才能相互配合搭腔唱和。至於利用社交軟體所表達賀電，是表態給第三者與提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，但這騙不過懂門道的政治觀察家與情報分析師。

張競認為，一個冷冰冰的推特，就算不是小編對小編在互動，但到底是個完全透明的場面話，還是少了份人情味。他更感嘆，「從這看來，面對拜登，起手式看來就不太妙囉？難怪網上大家議論紛紛，這又要怪得了誰呢？」

蔡總統是否已發送正式賀電？ 此種對於尚未就職之友邦新任元首當選人，所致送之道賀電文，通常是在外館確認賀電送達對方後，才會對媒體發佈訊息。 國內製備賀電文書呈請核判，所需作業時間很短，透過外交電文管道傳送更是幾乎即時，但是遞交時間長短，就... 由張競發佈於 2020年11月8日 星期日

(中時新聞網)