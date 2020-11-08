外送平台越來越熱門，創造不少商機、讓大家吃飯更方便之餘，也發生不少引起網友討論的事情，大陸青島日前就發生一起誇張外送事件，一名外送員前往某社區送餐，搭電梯時忍不住尿意，直接脫褲子大解放，餐點就這樣擺在腳邊，監視器畫面曝光後，引起住戶強烈不滿。

從監視器畫面中可以看到，全身穿著黑色衣服、頭戴安全帽的男外送員，走進電梯後一隻手邊滑手機，另一隻手則提著餐點羊肉湯，沒多久外送員將餐點放地上，直接拉下拉鍊在電梯裡小便，解放完後再用同隻手拿餐點，離開電梯留下滿地尿液。

影片曝光後住戶群起撻伐該名外送員，但由於對方戴安全帽，看不到長相，住戶靠收據找到外送員，發現行為掀起怒火後，外送員傳訊息道歉，表示「昨天確實是我，真心對不起，成年人不應該幹這事，沒忍住，事後想去收拾，結果手裡的外賣單時間快到了，就沒去管」。

不少網友留言表示，就是有一些行為不良的人，影響大眾對外送員的觀感，對認真工作的外送員相當不公平，至於在電梯小便一事，目前警方已經介入處理，同時住戶也要求外送平台，應該對電梯進行全面檢查維修。

(中時新聞網)