中共會不會武力犯台？台陸軍退役少將、前國防大學陸軍學院副院長李玉文表示，大陸只要癱瘓台灣電子通訊，國軍就會失去空優，到時天空都是滿滿共機，在配合解放軍登陸後，陷台只需一天時間，到時美國來有什麼用？所以兩岸和平很重要！

李玉文接受港媒《中評網》採訪時表示，解放軍攻台不會給台灣準備時間，一定以突襲方式襲擊台灣，先癱瘓台灣的電子通信、機場、飛機跑道，接著鎖定攻擊空軍和防砲，用大量無人機的機海戰術攻打導彈基地、空軍戰鬥機基地，台灣空軍根本無法及時還擊。而且大陸攻台從進行電子戰到飛射導彈到台灣最快只要6分鐘，只要台灣失去空優，海上與地面部隊都動彈不得。

李玉文更表示，中共只要決定要打台灣，就一定是「電戰、導彈、空軍、海軍、登陸艦、空降部隊、空中機動部隊、運輸部隊、機降部隊、甚至氣墊船，大型的氣墊船可以帶一個步兵連，兩輛坦克和一百多個武裝兵」。看到這樣的態勢，台灣願意上戰場有多少人？可能真正要打仗的人數可能為零，沒人要當炮灰，這一點很清楚。

李玉文直言，中共要解決台灣問題一定是直接攻打北部，這樣才能殺得世界措手不及。李玉文大膽預測，國軍說台灣可以撐兩周時時間，沒人這樣打仗的啦！以大陸雷霆攻台之勢，台灣可能三天內就收復了，到時美國來了又怎樣？台灣都被收復了，美國來不就變成侵略大陸領土了嗎？

(中時新聞網)