一名女網友日前在臉書分享自身誇張的經歷，她的婆婆、父親在這兩年相繼去世，公公以過來人經驗安慰她的媽媽看開點，最後竟然提出「要不要在一起」，讓她相當傻眼，她說公公一天到晚對媽媽說「想好了嗎」、「對你動之以情」等言論，讓她不知道該怎麼處理，有網友就稱這比八點檔還灑狗血。

該女網友在臉書靠北婆婆2.0發文表示，婆婆和父親相繼去世後，公公開始以過來人方式安慰她的媽媽不要想太多，最後還直接問要不要在一起，「還說他們聊賴（line）不要讓我知道！」她的媽媽當公公是開玩笑，回應說這樣很奇怪，表明了拒絕。

該女網友表示，她的公公仍沒有死心，一天到晚問她媽媽「想好了沒」、「對妳動之以情」等言論，她身為媳婦、女兒實在不知道該怎麼處理，本來想詢問丈夫，但丈夫脾氣火爆，得知後若要處理，會讓場面變得很難看，所以她目前只能先隱忍。

許多網友在貼文留言表示，「媽媽變婆婆，公公變繼父，有點怪怪」、「以後小孩是要叫外公外婆還是爺爺奶奶？還是跟老公說說吧」、「公公真的太誇張了」；不過也有人認為該網友不應該反對，「主要是看媽媽的想法，公公如果人很好，也無不妥」、「想單純點，就是找個老伴，老人家有人陪是件好事」。

(中時新聞網)