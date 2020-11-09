中了頭獎反而不堪其擾，泰國一名僧侶日前睡覺時，夢到自己「抓著一副舊棺材」，醒來後僧侶購買了15張彩券，想不到竟中了1800萬泰銖（約新台幣1千660萬）的獎金，僧侶也拿出獎金幫助貧窮的小孩，想不到被財神爺眷顧的僧侶，卻被騷擾到不得不離開寺廟。

泰國一名出家已經超過7年的僧侶滿卓（Phra Pei），居住在「Wat Thinnakorn Nimit」寺廟裡，日前遇到賣彩券的向他兜售，央求滿卓幫忙買幾張彩券，好心的滿卓便花費1500泰銖（約台幣1380元）買15張彩券，其中3張獲得頭獎，無法置信的滿卓，想起自己前幾天夢到「抓著舊棺材」的怪夢。

滿卓中千萬大獎(圖片取自/BangkokJackNews Twitter)

想不到真的「遇棺發財」，滿卓先將意外獲得的大筆獎金，平分給貧窮的孩子，送給他們10萬泰銖（約台幣9.2萬）當作未來學費，剩下的獎金則存到銀行裡，打算將來給需要應急的人使用，結果滿卓中獎的消息，不僅吸引許多民眾到寺廟朝聖，還湧入大量要錢的人。

許多民眾到寺廟跟滿卓要錢，要求分這些獎金，其他僧侶不堪其擾，甚至連晚上都無法好好休息，該寺廟住持西提沃拉迪特（Sitthi Woradit）透露，滿卓因為內疚離開寺廟，目前已經前往另一個省分的寺廟安頓，更不會公開所待的寺廟位置。

(中時新聞網)