「我忘記了」、「有這回事嗎？」、「不要再逼我了，快受不了了」。用逃避問題來面對生活挫折和感情壓力是哪個星座男的強項呢？今天艾菲爾老師要告訴大家，哪些星座男有這樣的太駝鳥心態！同時參考太陽丶上升星座。趕快告訴朋友，看看誰的情人上榜了，記得鞭策一下對方喔。

▍第五名 巨蟹座：只想息事寧人

巨蟹男遇到生活挫折或是感情壓力的時候，最直接的反應就是慌慌張張，手足無措。巨蟹男是有名膽小怕事的人，如果可以選擇不面對壓力，他們就會盡可能的選擇逃避。如果事情已經蔓延到不可收拾的地步，他們就會慌慌張張，手足無措的不斷說「怎麼辦？…怎麼辦？」。尤其是當巨蟹男背著情人偷吃被抓包的時候，情人要他出面把問題解釋清楚，巨蟹男這種逃避問題，息事寧人的心態就會更嚴重。

▍第四名 射手座：擺爛功夫一級棒

射手男遇到生活挫折或是感情壓力時，最直接的反應就是擺爛。射手男是有名糊塗蟲，如果可以選擇不面對壓力，他們就會盡可能的選擇逃避。如果事情已經蔓延到不可收拾的地步，他們最常用的方法就是「我忘記了」、「我真的說過這樣的話嗎？」把問題撇得一乾二淨。尤其是當射手男背著情人偷吃被抓包的時候，情人要他出面把問題解釋清楚，射手男這種逃避問題，健忘的症狀就會更嚴重。

▍第三名 處女座：搞錯問題核心、狀況外

處女男遇到生活挫折或是感情壓力時，最直接的反應就是搞錯問題核心，依然處在狀況外。處女男是有名的「縮頭龜」，他們對於自己有利的事情，絕對會記得一清二楚，但是對於自己不利的事情，就立刻忘得一乾二淨或是模糊帶過。例如處女男在面對舊感情或是舊情人的態度時，他不去思考是什麽原因造成兩人走向分手的結局，他只會把自己陷入「我曾經很愛你」這種簡單的承諾中，然後讓自己一直處在不開心的情況下。其實他們分手的原因，可能是個性不合，或者是價值觀的差異，但是處女男不去面對真正的原因，只會自怨自艾，搞錯問題核心，整個人處在狀況外。

▍第二名 雙子座：自圓其說的代表人物

雙子男遇到生活挫折或是感情壓力時，最直接的反應就是想辦法自圓其說。雙子男是有名的「能言善道」，這麽聰明的人，如果面對不想處理的壓力時，他們還是會選擇逃避或閃躲問題。如果事情已經蔓延到不可收拾的地步，他們最常用的方法就是自圓其說。尤其是當雙子男背著情人偷吃被抓包的時候，情人要他出面把問題解釋清楚，雙子男會說「我們只是去摩鐵借廁所」；「我們是去房間討論公事」，諸如之類的藉口，就是想辦法硬坳就對了。

▍第一名 白羊座：到極限就惱羞成怒

白羊男遇到生活挫折或是感情壓力後，最直接的反應就是怪罪別人丶惱羞成怒。他們是有名敢作敢當的人，這麽態度磊落的人，如果面對不想處理的壓力時，他們還是會選擇逃避或閃躲問題。如果事情已經蔓延到不可收拾的地步，他們最常用的方法就是拖別人下水丶怪罪別人。尤其是當白羊男背著情人偷吃被抓包的時候，情人要他出面把問題解釋清楚，白羊男會說「我是犯了全天下男生都會犯的過錯」、「那個誰誰誰也有發生過類似的事情，你們為什麽不去揭發他，要來攻擊我」，完全就是想逃避問題。

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(中時新聞網)