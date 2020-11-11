議員蔡健棠、水利局和施工單位到場會勘，水利局要求施工單位在一周內改善環境。（議員蔡健棠服務處提供／李俊淇新北報導）

後村圳由樹林銜接新莊境內的後村圳排水溝渠，因坡度平緩，導致水流不動淤積嚴重，水利局7月委外廠商清淤改善，沒想到工程突發停工，清淤工具棄置溝中導致發出陣陣惡臭，嚴重影響新莊和樹林的居民環境衛生，民眾不滿表示：「怎麼會改善愈臭」，9日相關單位前往會勘，水利局當場要求施工單位限期一周內改善。

後村圳已有超過280年的歷史，是早年當地非常重要的人工水利設施，主要功能為灌溉用途，早期曾引流大漢溪的河水，一路灌溉樹林、新莊、甚至三重等地區的農田，曾與瑠公圳、大安圳並列大台北平原3大水圳。

里民表示，當初7月開始施工，但沒多久就停工了，抽水機放置在水溝旁，清淤工具則棄置在溝內，水溝內因還有施工鐵板阻隔，讓垃圾卡在裡面一動也不動，路過時常聞到撲聞的惡臭，近期看不到人在施工，看板上的完工時間也用黑膠帶遮住，完全不知道什麼時候才能完工。

當地三龍里長周淑甘表示，附近社區居民要出門買菜，或是學童步行上下課，常行經排水溝旁的道路，不少民眾反應又傳出惡臭，才會向上反應，請水利局及施工單位和議員蔡健棠到場會勘。

水利局表示，施工單位挖至塔寮坑溪橋墩後因遭石牆封阻而停工，目前向第十河川申請破堤，因正值防訊期間，將待結束後再進行破堤，另也要求施工單位在一周內改善環境，避免惡臭擾民。

(中時 )