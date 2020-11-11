龍千玉將發行新專輯《出嫁》，日前拍攝專輯同名新歌MV，穿著古典白紗造型亮相，十分喜氣。今年59歲的龍千玉，在31年前與曹西平的哥哥曹南平有過一段婚姻，她因個性低調，鮮少談私事，但在去年透露有穩定交往20多年的圈外男友，男友年紀大她4歲，2人相處融洽，像是知己，感情甜蜜。

被問及喜事將近？龍千玉俏皮妙回：「有耶，我決定將終身許諾給粉絲們。」並坦言多年來歷經許多人生轉折，歌唱一直是她的最愛，粉絲更是最重要的後盾，「歌唱就像婚姻，我一生嫁給歌唱，我們就是一家人，這輩子能嫁給最忠實的粉絲是很幸福的事。」

新歌〈出嫁〉特別以婚禮進行曲作為前奏，她繼1987年推出經典〈不如甭熟悉〉後，睽違33年再度以婚禮進行曲為前奏，讓龍千玉回憶湧上心頭，表示33年前演唱的心情是無緣的悲傷，如今唱新歌則有著喜極而泣的幸福感，她先前聽到新歌後，在家數度感動淚崩，只要看著歌詞，眼淚就潰堤，還被母親笑虧像是失控的水龍頭。

(中時 )