桃園市男子因不滿生活現狀，去年12月17日傍晚連續3小時打了7通桃園1999市民專線，向3位話務人員說「我現在就是很想殺人」、「我今天就差沒去炸總統府」、「我要嘛就去殺了蔡英文」等言論，遭市府報警；檢方事後認為該男將市民專線作為「情緒發洩管道」，沒有恐嚇公眾罪嫌，因此不起訴處分。

檢警調查，53歲的該男子去年12月17日傍晚起，連續播了7通1999桃園市政府市民專線，他在電話中說「我現在就是很想殺人、我明天真的想要拿刀要去殺人、我不炸桃園市政府、我今天就差沒去炸總統府、我要嘛就去殺了蔡英文」，遭話務人員向警方報案，警方查出該男身分後移送桃檢偵辦。

該男偵訊時坦承，當天因為喝酒後控制不住自己對政府經濟措施、生活的不滿情緒，致使失控說出不當言論，並非要殺特定人，也沒有計畫炸總統府及桃園市政府，也無製作爆裂物技術及能力，否認有何恐嚇公眾犯行。

檢方調查時發現，該男曾撥打生命線未果、欲求助話務人員聲稱欲自殘、找不到工作，以致繳不起信用卡款、公司每個人都欺負他等語，且該男說話時是針對話務人員，沒有直接針對公眾做恐嚇，應該是將市民專線作為情緒性發洩管道，偵結予以不起訴處分。

(中時新聞網)