路邊玩具店招牌也不幸遭殃。（黃婉婷攝）

大膽！19歲蔡姓男子12日凌晨12時許時，鬼鬼祟祟到桃園市中壢區桃園客運總站附近，趁駕駛1路公車司機不備時，便發動引擎揚長而去，但因不熟排檔操作，一路上又是熄火又是擦撞路邊車輛、招牌，民眾直覺有異報警處理，中壢警方趕抵後破窗將蔡男拉出，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據悉，蔡男為無業，雖設籍在桃園楊梅但居無定所，領有身障手冊，家中為低收入戶，行竊被捕的當下疑似精神狀況不佳、胸口悶痛，送醫後才回派出所製作筆錄，經測後，確認蔡無酒駕、吸毒情形，但即便多次詢問犯意，蔡仍一律回應「不知道」、「不清楚」，訊後依竊盜罪嫌移送。

案發當時，蔡男先是東張西望朝總站走去，眼看司機進站休息、未拔鑰匙，便趁機坐上駕駛座開走公車，但他疑因不熟車輛運作，一開始先撞上停等在總站的2台客運，造成後照鏡、擋風玻璃斷裂，後沿著中和路、永樂路一路開往龍岡方向逃逸，除頻頻熄火、逆向外，又擦撞1台轎車，連早餐店鐵捲門與玩具店招牌都受到波及。

不過，蔡男才開不到600公尺，就因荒唐行徑被路邊民眾，立刻報警請求支援，由於肇事地點離中壢警分局相當近，警方火速在5分鐘內於康樂、永樂路口攔停，並強行破窗將蔡嫌壓制逮捕，帶回派出所訊問，幸虧時間已晚、路上杳無人煙，未造成人員傷亡。

桃園客運指出，竊案發生當時，駕駛有關緊車門、熄火才下車，但蔡嫌疑因用力推門進入，接著發動引擎才成功得逞，夜間駐勤人員雖有聽聞撞擊聲，出來查看時卻為時已晚，未來將加強收班時的相關措施，並加強夜間巡查作業，以防再度發生類似情事。

(中時 )