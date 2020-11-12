針對媒體報導，美國海軍陸戰隊教官來台4周，教授我海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊突擊、滲透作戰技巧。大陸國台辦發言人表示，「不要把台灣民眾推向災難。」美國國防部則指出相關報導「並不精確」。到底有沒有這件事？民進黨立委劉櫂豪表示，為了國家的利益，我會說沒有。

劉櫂豪在政論節目《新聞面對面》中表示，美國海軍陸戰隊來台傳授戰技，對國家的國防肯定是好的，因為美國國防實力比較強大，如果來做一些經驗的分享跟傳承，這是好的。但是到底有沒有這件事情？劉櫂豪坦言，就算他真的知道，為了國家的利益，此時此刻也會說沒有。

劉櫂豪指出，因為外交國防這件事，特別是跟美國的合作，本來就有它的敏感度。五角大廈說這一件事情的描述不精確，但並沒有全盤否定說根本沒有陸戰隊這件事，它說這個不精確，這就是模糊的空間。當然台灣基於雙方的信任，就是要配合它的說法。

劉櫂豪表示，美國國防部指這種描述不精確時，我們國防部在11月12日也出來回應沒有這一件事，但是我們跟美國軍事交流，都在進行當中，這是一個積極的回應。

(中時新聞網)