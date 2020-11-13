47年老攤！士林夜市巷弄人氣潤餅 「9配料滿炸」網淚就是這味

北市最大規模的士林夜市，匯集不少傳統美食小吃，總吸引不少饕客前來。位在文林路巷弄裡，一攤超過47年的超人氣潤餅，內餡9種料爆滿出來，網友淚推「就是這一味」。

阿伯仔潤餅有菜脯、豆干、紅燒肉、蛋酥等9種餡料。(照片/游定剛 拍攝)

攤開潤餅皮，放入多種餡料，鋪好高麗菜後，最後再灑上花生粉。不起眼巷子裡，卻有著不平凡的古早好味道，傍晚用餐時間，排隊人潮絡繹不絕，父子倆分工合作，手從沒停下過。

吳老闆每天準備新鮮內餡料高麗菜和豆芽菜等。(照片/游定剛 拍攝)

現年86歲的吳老闆，早年家中扶養4名小孩，經濟上有很大重擔，民國62年，便和妻子共同經營小攤，從夜市跑警察年代，到今日在設攤區不用躲警察了，有將近半個世紀的青春歲月，都在士林夜市度過，吳老闆隨著年紀漸長，身體大不如前，目前則由兒子來接手。

現年86歲吳老闆經營潤餅攤47年，目前則由兒子來接手。(照片/游定剛 拍攝)

吳老闆兒子接受《中時新聞網》訪問，早年因為家庭因素關係，7歲上小學時，每天要切大約2袋20斤的豆干才去上學，家裡小孩都會放棄玩樂時間，輪流到攤上幫忙，爸、媽年紀漸長，以前是來幫忙，現在則是接手來做了，吳也很感謝顧客們支持，不少人也從顧客吃到變成好朋友，還會送給爸爸補品，出遊回來還會一起帶紀念品來。

不起眼小攤車，排隊人潮卻絡繹不絕。(照片/游定剛 拍攝)

早上家裡忙備料，菜脯、豆干、紅燒肉及蛋酥要先炸過，高麗菜加熱後就可準備出攤，客製化服務，可依照客人喜好自由選配，料好實在、銅板價格，受到不少人青睞。一名住在附近，從年輕少女，吃到現在都當阿嬤的客人表示，我常常來吃，想到就來買，因為他配料很實在。夜市巷弄小攤，卻蘊藏著傳統好味道，也喚起不少在地人兒時記憶，下回有機會來到士林夜市，不妨來阿伯仔潤餅吃吃看吧！

(中時新聞網)