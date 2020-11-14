邁阿密馬林魚14日宣布驚人之舉，今年51歲的金安(Kim Ng)成為北美大型職業聯盟史上首位女性總管，同時是大聯盟首位亞裔總管！球團執行長吉特(Derek Jeter)聲明：「我代表老闆與整個經營團隊，歡迎金帶來的豐富知識和冠軍經驗，她的領導力將率我們步向成功之路。」

金安曾任洋基與道奇的助理總管，總共參與拿過3次世界大賽冠軍，並且當過大聯盟棒球部副總9年，棒球資歷超過30年。身為女性讓她成為新聞焦點，受到的關注遠超過一般的總管，登上美國全國版面，這證明喜愛棒球的女性也有機會在幕後取得與男性相同的地位。

大聯盟總裁曼佛雷德(Robert Manfred)聲明：「整個聯盟都為金獲得這個機會感到興奮，這為數百萬喜愛棒壘球的女性建立標竿。她多年在美國國球的努力與領導經驗獲得成果，我們希望她在馬林魚一切順利。」

金安說：「我當年以實習生身分進入聯盟，經過數十年的堅持，我很榮幸成為馬林魚的新總管。我不敢輕忽這個挑戰，當我進入這行業時，女人似乎不可能領導大聯盟球隊，但我撐下來了。我的目標是把馬林魚帶回冠軍路上。」

(中時新聞網)