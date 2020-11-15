近日，台大校園接連發生憾事，作為台灣最高學府，短短5日內發生3起學生輕生事件，引起校方及社會關注。台大校長管中閔已緊急成立專案小組，並重新檢查高樓層安全，昨日晚間也舉辦燭光晚會，表達陪伴之情。對此，律師呂秋遠以時下流行的「角落生物」鼓勵失意學子，他於臉書寫下「面對生活上的不愉快與不容易，當個角落生物並沒有不好，或許，讓自己躲到角落裡，安心的療傷，才是面對不容易的人生，最好的方式。」

最初，我並不知道角落生物，究竟是什麼生物。我大概以為，就是孩子們喜歡的新動畫。真正開始引起我注意，是一個小朋友畫了炸蝦尾送給我，她親口告訴我，這是她最喜歡的主角。接著，就是鄧惠文醫師，她告訴我，角落生物其實充滿了許多有深度的角色設定。 角... 由呂秋遠發佈於 2020年11月14日 星期六

台大校園接二連三傳出學子輕生事件，校方緊急召開會議，並擬定方案輔導學生的機制。對於，學生接連輕生，呂秋遠也在臉書「角落生物」來鼓勵學子，他臉書以長文先是說道「最初，我並不知道角落生物，究竟是什麼生物。」直至一個孩子畫了「炸蝦尾」給他、鄧惠文醫師告知他「，角落生物其實充滿了許多有深度的角色設定」時，才引發他的關注。

他表示「角落生物，顧名思義就是在角落的生物。這麼說可能還是很難懂，應該說，不習慣在鎂光燈下，但是生存在角落，就會覺得自己很安心的生物。」接著他舉了裡面幾個角色的性格、特性：「白熊明明是北極熊，卻喜歡喝熱茶、躲在被窩裡，裹布，從小就陪伴白熊長大，他可以是白熊的禦寒衣物，或是行李袋，有時候還可以當桌布；真正的企鵝，性格友善，他告訴白熊，南方有溫暖的海洋，也是大家的好朋友。那麼，假企鵝是誰？他其實是河童，只是頭頂的盤子不知道為什麼不見了，才以為自己是企鵝，他平常最喜歡觀察與思考，一直在追尋自我。貓咪生性害羞，但其實很關心大家，他希望自己是苗條的貓，但是就忍不住會大吃大喝，所以身材一直無法維持。」

他也從眾多角色中最喜歡炸蝦尾與炸豬排，「多數人在吃豬排時，都會留下吃剩的邊邊，他的全身上下只有1％是瘦肉，其他都是脂肪；炸蝦尾，原本是長長的條狀物，但也是被嫌棄的那部分，因為太硬，都會把他丟棄在一邊。他跟炸豬排一樣，都渴望被利用、被吃掉，但是沒人理會他們。炸魚尾比較少出場，也是被嫌棄的食物，但是他始終保持正向樂觀，感謝沒有人吃掉他。」

呂秋遠進一步指出「從這些角色我們可以看到沒有用的、害羞的、負面的、溫暖的、照顧大家的、渴望被認同的、優遊自在的、看到自己是焦點就會慌張的、即使面對挑戰也只能硬著頭皮上戰場的我們啊！」他表示，不論有多少包裝，或者強迫自己要堅強，其實多數人的本質都是脆弱的，也偶爾喜歡躲在角落，喘口氣當邊緣人，面對生活上的不愉快與不容易，當個角落生物並沒有不好。

最後他用激勵人心的口吻，盼能藉此鼓勵遇到困難的人，「當有天我們真的遇到暫時無法解決的困難，請告訴自己，不要再努力了。加油不一定是好方法，或許，讓自己躲到角落裡，安心的療傷，才是面對不容易的人生，最好的方式。不要覺得自己沒用！因為這世界上，大多數的人對自己最切身與在意的課題，都是不能解決的呢！」

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(中時新聞網)