〈蛋／ 朝鮮薊／ 蘆筍〉是以新鮮雞蛋香煎，搭配奶油香煎蘆筍及朝鮮薊，再以紅芥菜綴飾並現刨白松露。圖／姚舜）

台北西華〈TOSCANA〉的白松露饗宴的Amuse Buche〈酥炸白松露瑞可塔起司球〉，內餡是南瓜泥、瑞可塔起司及阿夸拉尼亞白松露醬調製。（圖／姚舜）

台北西華〈TOSCANA〉白松露饗宴的湯品〈芹菜根／ 蟹肉／ 白松露〉，濃湯是以烤過的芹菜頭、洋蔥、鮮奶油、香濃雞高湯煮製，搭配蒸熟的松葉蟹腳與紫玉米。（圖／姚舜）

湯質濃稠的〈芹菜根／ 蟹肉／ 白松露〉，上桌時會現刨阿夸拉尼亞白松露片增益香氣。（圖／姚舜）

台北西華〈TOSCANA〉白松露饗宴的〈白松露燉飯／ 桂丁雞腿〉，燉飯口感彈牙道地，雞腿表皮香酥、雞肉愈嚼愈香且有甜度，非常美味。（圖／姚 舜）

台北西華〈TOSCANA〉白松露饗宴的〈白松露燉飯／ 桂丁雞腿〉，燉飯是以義大利米、洋蔥炒後加白酒及香醇雞高湯，拌上帕馬森起司及白松露醬及奶油，再淋上桂丁雞腿油，上桌再現刨阿夸拉尼亞松露絲。（圖／姚舜）

台北西華〈TOSCANA〉白松露饗宴主菜有2個選擇，不吃牛的客人可選〈波士頓龍蝦／ 白松露／ 防風草〉。（圖／姚舜）

〈波士頓龍蝦／ 白松露／ 防風草〉除提味白醬中加了白松露，上桌後會再見刨阿夸拉尼亞白松露片。（圖／姚舜）

台北西華〈TOSCANA〉白松露饗宴主菜有2個選擇，圖為〈美國頂級菲力牛排／ 松露醬汁／ 防風草〉。（圖／姚舜）

台北西華飯店〈TOSCANA〉義大利餐廳推出白松露全饗宴的甜點〈白松露杏仁蜂蜜鬆糕〉，是以達克瓦茲酥餅夾入炒糖杏仁片，以及用松露油、松露泥、鮮奶油製成松露慕斯冰糕，再現刨白松露。（圖／姚舜）

台北西華飯店〈TOSCANA〉義大利餐廳推出白松露全饗宴，所用的白松露是來自義大利中部阿夸拉尼亞(Acqualagna)的松露，氣濃郁氣味與阿爾巴白松露不相上下。（圖／姚舜）

一套餐、6道菜，從開胃逗嘴小食Amuse Buceh到餐後甜點，每一道都現刨了義大利白松露，且這白松露不是來自食饕過去熟知的義大利阿爾巴（Alba)，而是義大利中部的阿夸拉尼亞(Acqualagna)，每個人平均大約可以嘗到5公克的白松露的這套白松露饗宴，一個人3500元＋10％。姑不論菜色內容，單是「道道菜都現刨白松露」這賣點，就足讓松露控見獵心喜、躍躍欲「食」了。何況阿夸拉尼亞的白松露氣味確實馥郁，沒辱了這小鎮自稱「松露之都」的名聲，說起來，CP值真高。

松露、鵝肝、魚子醬並列為「歐陸三大頂級食材」。而松露的價格有時比黃金還昂貴，頂級白松露價格又比黑松露更貴，所以被又被稱「食材界鑽石」或「餐桌上珍鑽」，義大利白松露則最為衿貴。這個季節正值白松露產季，台北西華飯店〈TOSCANA〉義大利餐廳決定推出白松露饗宴以饗食客，以日本松葉蟹、波士頓龍蝦，以及美國PRIME級菲力牛排等食材入饌舖陳整套菜單，每道菜並現刨義大利阿夸拉尼亞白松露，有些刨絲、有些刨片，以不同形式讓食饕品味白松露獨有奇香，並訂出一套3500元＋10％的價格，企圖強打CP值刺激買氣。

定位高檔頂級的餐廳以現刨白松露配菜，賣點是白松露與生俱來的獨特氣味。「天堂的滋味」、「蕈菇中的莫札特」，是白松露最常被冠上的形容，有些食家、饕客或吃貨更被以食骨銷魂、盪氣迴腸」字眼或詞句形容白松露的味道。30年前，我人生中第一次聞到白松露氣味，直覺得感覺那味道像「瓦斯」，旁邊同桌的同業則說「感覺像幾天沒洗的襪子」，說形容比我「更毐、更酸」。

松露真的貴，白松露更貴，一公斤要價重輒超過台幣20萬元，且個頭愈大的愈貴。但是，高檔餐廳總是以「沒有吃過白松露，人生的美食清單總是缺了一角」的訴求誘客。這說法，讓我覺得松露的氣味就是「貴氣」，有些餐廳主廚的菜其實做得不怎麼樣，但一旦刨上了白松露片，即可自抬身價、打著華侈旗幟招徠客人。

味覺與嗅覺是可以訓練的，就像品酒師或品香師一樣，他們總是有辦法靠著鼻子正確且精準的形容美酒或香水的氣味。我這土炮，則是在嗅覺敏銳的松露供應商和資深食饕引領分享下，慢慢從白松露中嗅出那些藏潛在裡面的蒜頭、蜂蜜、蕈菇、杏仁、濕麥桿、肉桂等多種氣味。

歐洲白松露產區中，以位在義大利西北部的皮蒙區（Piemonte）的阿爾巴（Alba）被公認品質最優，因知名度高，價格也最昂貴。其實，除了阿爾巴之外，阿斯蒂（Asti）、馬爾凱（Marche）的北部的阿夸拉尼亞其實也出產優質的白松露。另外，阿布魯佐（Abruzzo）、翁布里亞（Umbria）大區也都有品質甚佳的白松露。

西華飯店〈TOSCANA〉義大利餐廳此次用的阿夸拉尼亞白松露，在台灣的知名度雖比不上阿爾巴，但它們其實在國際上仍有名氣。2012年為慶祝歐巴馬連們美國總統，阿夸拉尼亞所屬省份佩薩羅．烏爾比諾省（Pesaro Urbino）官員就曾宣稱要致贈一顆重逾一公斤的超大白松露為賀禮。在此之前，他們也曾送給美國另一位總統杜魯門。不管最後美國總統究竟是否收下這禮物，透過這樣的「宣稱」，阿夸拉尼亞白松露也大大露臉，在國際打開知名度。

白松露不適合加熱，只適合生食，刨片或刨絲動作雖不算太難，但資深主廚仍會認真選擇搭配的菜餚。通常有一定溫度或油脂的食物較適合搭配白松露，但油脂又不能太重，否則會搶戲壓過了白松露的氣味。

西華〈TOSCANA〉的白松露饗宴套餐中，是以〈酥炸白松露瑞可塔起司球〉作開胃小食，前菜以〈鮮煎蛋、清脆蘆筍及朝鮮薊〉刨上阿夸拉尼亞白松露絲，湯品則是以芹菜頭鮮奶油燉濃湯佐上肥美的日本松葉蟹，再刨上阿夸拉尼亞白松露片。另一道則是以自製阿夸拉尼亞白松露醬、奶油、香濃雞高湯及帕瑪森起司佐味的〈白松露燉飯佐香煎桂丁雞〉。主菜則可選用佐上黑松露醬汁及阿夸拉尼亞白松露片的〈美國頂級菲力牛排〉，或〈爐烤波士頓龍蝦〉。甜點則是將白松露慕斯填入酥香可口的達克瓦茲酥餅。阿夸拉尼亞白松露與阿爾巴白松露究竟有何差別？〈TOSCANA〉主廚設計的菜餚究竟是否與白松露「合拍」？耐人尋味。

(工商 )