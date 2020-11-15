雖然川普陣營持續吵吵嚷嚷，但隨著計票工作逐漸明朗，美國總統大選結果已定。分析人士認為，美中關係已經徹底改變，「中國威脅」已成美國主流看法，拜登執政無法在短期內改變此種關係，尤其在人權、技術、國家安全、台灣與香港問題上可能會更加強硬。

《美國之音》引述地緣政治風險分析機構戰略預測公司（Stratfor）高級副總裁貝克（Rodger Baker）的分析稱，雖然有點誇張，但是川普及其政府確實讓「中國威脅」這個原本只是少數人的看法變成美國主流觀點。這些觀點包括，中國是美國的戰略競爭對手，而且中國不會因為美國的接觸政策而改變自己的政治方向。

報導說，自尼克森總統以來，美國實行著對中國的接觸政策，並認為保持與中國的接觸最終可能會改變中國。但是，越來越來的美國人認為美中建交以來的對華接觸政策已經失敗，並沒有達到當初的目標。

2017年白宮發佈了川普任期內第一份《國家安全戰略報告》，報告首次把中國列為美國的「競爭對手」。2018 年發表的《國防戰略》報告也把中國列為美國的首要競爭對手。此後，還把美中競爭推向經貿領域，升級至美中全面貿易戰。到了副總統彭斯的長篇演說，更被認為是打響了美中「新冷戰」第一槍。新冠疫情的更讓兩國關係雪上加霜，現在已降至40年前兩國關係正常化以來的最低點。

分析指出，中國威脅也成了美國的兩黨共識，國會對中國的強硬態度甚至超過了白宮。 美國智庫戰略與國際研究中心9月公佈的一份報告說，2019年1月以來，本屆國會提出了至少366項與中國有關的議案，其中12個已經成為法律。

哈佛大學甘迺迪政府學院研究美國外交政策的教授凱薩琳．阿什布魯克（Cathryn Clüver Ashbrook）認為，川普最大影響在於他重新構建了美國民眾對中國的看法，美國人開始用更批評性的眼光來看中國，將中國視為敵手。即便拜登想扭轉川普政府的某些做法，由於川普政府的影響，短期內也無法有效。

戰略預測公司的貝克說，拜登可能試圖讓美中關係回到更為「可控」的狀態，甚至推進兩國間的有限合作，但是對華政策作出大幅度「回撤」不太可能，因為大幅度回撤會讓拜登政府有被指責為「親中」或是「中國的工具」的風險。因此在對華問題上，拜登只會在「戰術上」與川普不同，拜登政府可能會尋求在某些領域與中國進行積極對話，包括氣候變化、新冠疫情。但在其他方面對中國的壓力不會減輕，包括人權、技術、國家安全領域、台灣和香港問題，拜登甚至會更加強硬。

戰略預測的貝克說，川普的最大外交遺產是，他不僅改變了美國國內對中國的認識， 甚至也改變了美國盟友對中國的看法，世界許多國家也開始重新評估中國崛起和中國在國際舞台上的作用。

貝克認為，川普政府外交政策標誌「坦率」，形成了「針對中國的新共識」，不僅是美國民主共和的「兩黨共識」，也是越來越多的歐洲和印太地區盟友的共識。

(中時新聞網)