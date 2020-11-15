行政院發言人丁怡銘牛肉麵失言風波延燒，行政院長蘇貞昌親自帶著丁怡銘登店向業者致歉。資深媒體人黃創夏認為，蘇貞昌人生七十才開始的野望，才更令人憤怒擔心。

黃創夏在政論節目《2020聚焦關鍵》中表示，丁怡銘以前誰知道他、誰在乎他，沒什麼聲量。這段日子，社會上對蘇貞昌很多的想法，因為牛肉麵這件事情，成了一個缺口，統統都衝了出來。所以這是一個轉折點，過去的時候，丞相起風了，順風順水；現在是丞相風停了，麻煩的日子就開始了。

黃創夏指出，台灣社會雖然很多人很自由，但是也要求一件事情，要有分寸。丁怡銘事件，行政院記者會開成這樣，已逾越了一個分際。新聞局發言人是化妝師，現在化妝師卻變成狙擊手，這還得了，就是大家最痛恨的樣子，網軍治國、梗圖。民進黨曾經讓人家很生氣的是，一直像狼一樣，有一個人發了一支響箭，大家就跟著一直咬，咬到你遍體鱗傷，非要把你搞死不可，所以牛肉麵這件事，行政院完全逾越了分際。

黃創夏認為，過去的時候，在總統蔡英文最艱困的時候，穩住了江山，蘇貞昌看家看得很好，可是他變這麼聒噪的時候，最討厭的政治人物蘇貞昌15.2%。本以為馬英九最近很囉唆，但馬英九還是不如蘇貞昌、韓國瑜也是不如蘇貞昌，還有吳斯懷。現在蘇貞昌就有1/7的被討厭度。這是因為蘇貞昌太沒分寸、太聒噪，完全逾越了。

黃創夏指出，大家現在更憤怒或更擔心的一件事情，就是人生七十才開始的野望，拜登、川普都給了人家一個期待，就是人生七十才開始。川普、拜登一個74歲、一個78歲，蘇貞昌才72歲，是不是他今天這麼霸道，壓制所有聲音，養了這麼多網軍，專門做攻擊人、當狙擊手，是不是因為他有個野望？因此這整個事件，不會因為丁怡銘而結束，而是從現在開始，蘇貞昌要面對的是更嚴苛的檢驗。

(中時新聞網)