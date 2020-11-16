失言牛麵用萊牛！邁「噹」丁怡銘：發言要查證｜中視新聞 20201115

行政院發言人丁怡銘日前失言，指台北冠軍牛肉麵用的是萊牛引發爭議，曾任扁政府時期行政院發言人的高雄市長陳其邁，呼籲丁怡銘不要再有下次，發言應查證、忠於事實，有錯就道歉改進。

陳其邁昨（15）日由美濃農會總幹事鍾清輝總幹等人陪同下，採收今年第一批的白玉蘿蔔，並邀請大家到美濃享受田間親子活動，品嘗白玉蘿蔔好滋味。

失言牛麵用萊牛，陳其邁呼籲丁怡銘，發言要查證、有錯就道歉。

對於丁怡銘失言風波，陳其邁受訪時勸「丁發言人」要小心謹慎，不能再有下次，發言人其實是一個很辛苦且很困難的工作，要慎重、查證，且要忠於事實陳述事實，假如有發言不當或者錯誤也要立刻的改進，若造成紛擾困擾，應該要立刻道歉。

為避免爭議擴大，丁怡銘已向行政院長蘇貞昌請辭獲准，他表示，發言人責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策，應是團隊的助力而非負擔，近日所引起的爭議，因在野黨刻意政治操作，讓身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭，並已獲得院長勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。另蘇貞昌院長也指示，由行政院秘書長李孟諺暫兼行政院發言人。

(中時新聞網)