大陸「戲劇女王」趙麗穎產後積極回歸螢光幕，由趙麗穎主演的電視劇《幸福到萬家》也在近日曝光預告，該戲講述趙麗穎從清潔工一步步成為律師的勵志故事，而在預告中，飾演清潔工的趙麗穎手拿拖把、水桶，但她卻慘被忽視，讓趙麗穎不服氣直呼：「清潔工也是人啊」。
趙麗穎在《幸福到萬家》卸下「戲劇女王」頭銜，詮釋農村婦女還不吝嗇扮醜，而在預告中，飾演清潔工的趙麗穎手拿拖把、水桶打掃，但卻遭律師事務所的訪客忽視，讓她不服氣直呼：「清潔工也是人啊」。
趙麗穎的清潔工造型相當接地氣，她不只打扮樸素，趙麗穎一下拿打掃工具、搬水桶，又豪邁地蹲在地上吃麵，搭配趙麗穎的精湛演技，也讓外界不禁狂讚趙麗穎演什麼就像什麼。
該戲是講述來自農村的趙麗穎到城市奮鬥，刻苦耐勞的她從清潔工做起，在律師事務所闖出成績，後來回村創業，成為村裡的風雲人物，故事相當勵志。
(中時新聞網)
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