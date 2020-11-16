華為（HUAWEI）宣布推出的 HUAWEI FreeBuds Studio，是華為首款無線耳罩式降噪耳機，集結HUAWEI FreeBuds系列全新的智慧動態降噪技術，使用者可享受HiFi級高還原音質的聽覺饗宴！

HUAWEI FreeBuds Studio搭載TAT雙層隔音架構及智慧動態降噪技術，左右耳機各放置4個麥克風，檢測周圍環境音，實現40dB高分貝降噪效果，提供主動降噪及通話降噪體驗；耳罩式設計搭配4層40mm複合動圈及調校，帶來HiFi級原生音質；支援雙設備連接，降低來回切換的麻煩，提升使用效率，充電10分鐘，開啟降噪可使用高達5小時！

FreeBuds Studio在智慧生活APP中開啟透傳模式，讓你即使在聽音樂，也能夠聽取環境周遭聲音訊息。也可在智慧生活APP中開啟增強人聲，適當降低環境音的同時，讓人聲更通透，戴著耳機也能與人聊天。

HUAWEI FreeBuds Studio將推出曜石黑及晨曦金經典配色兩種顏色，建議售價 NTD 9,490，即日起在台上市。華為因應FreeBuds Studio上市，推出上市限時搶先體驗優惠活動，即日起至11月30日，於華為品牌體驗店、四大電商PChome、MOMO、Yahoo!、蝦皮官方旗艦館指定通路購買，可以享NT$8,490體驗價。

(科技)