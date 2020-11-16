53歲資深藝人丁國琳形象美艷，常出演壞女人角色，近年她轉戰直播平台，事業做得有聲有色，16日上節目《命運好好玩》也透露，身邊有不少小鮮肉追求者，還有28歲會計師為了打動她的芳心，拿出房產證明有能力照顧她，讓丁國琳無奈笑說，「現在只想全心工作，沒時間談戀愛。」

丁國琳過去曾有一段婚姻，女兒如今也國三了，她認為自己是個開明的媽媽，在這個開放的時代，她不在乎女兒的性向，「我跟她說，如果喜歡的是女生也沒關係，就帶回家來，總比妳在外面亂搞好，結果女兒跟我說，媽媽妳放心，我性向正常。」

同時她也透露，身邊有不少追求者，其中年僅28歲的會計師都拿出房產證明，就是想證明弟弟也能有肩膀，但丁國琳非但沒動心，還要對方認她當乾媽，「我都幾歲了，趁現在人家還願意找妳就多賺一點，我還要還房貸，也答應女兒等她大學畢業才去找另外一半，現在我要付女兒的學費，現在只想全心工作。」

丁國琳也無奈地說，她其實拒談姊弟戀的，但偏偏她吸引到的都是年輕鮮肉，「他們不知道是哪根筋不對，秀他的房地產證明給我看，我不喜歡小鮮肉，但我可以欣賞小鮮肉，我叫他可以認我當乾媽，反正感情這種事可遇不可求。」

(中時新聞網)