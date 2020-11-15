黎姿奢華豪宅內裝曝光。(圖／翻攝自微博)

有「最美趙敏」封號的港星黎姿（現改名為黎珈而），是90年代影視歌三棲紅星，12年前嫁給大15歲的「殘疾富商」馬廷強後息影，在家相夫教子，現更進階成身價百億的上市醫美公司CEO，家庭事業兩得意，平時會在社群分享生活點滴的她，近日曝光減肥食譜，奢華豪宅意外成焦點。

黎姿在社群分享減肥食譜，全部由營養師制定，傭人負責下廚，不過她偶爾也會親自動手做，而在曝光的影片中，可看出黎姿家的更衣間相當寬敞，其他還有健身房、客廳等，都佈置得高貴典雅，讓網友都驚呼「這不是皇宮嗎？」

黎姿豪宅內裝被指向皇宮。(圖／翻攝自微博)

其實，黎姿在生下3名女兒後，獲得富尪逾7億台幣獎勵，包括懷孕時得到2棟市值9000萬港幣（台幣3.2億）豪宅，還有價值共1500萬港幣（台幣5300萬）的遊艇、跑車、現金等。而擁有凍齡女神稱號的她，多年來仍保養得宜，雖然離開演藝圈，但仍注重保養和運動，49歲仍維持好體態。

(中時新聞網)