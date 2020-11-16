王剛早年和張國立、張鐵林、李保田一同演出的《鐵齒銅牙紀曉嵐》、《宰相劉羅鍋》等電視劇，深受觀眾喜愛，其飾演的和珅，更是 把陰險、狡猾詮釋的入木三分；近年作品不多的他，私底下也是一位古董收藏家，家中齊白石的字畫、明清的瓷器更多不勝數。身為行家的他，更主持起古董收藏的節目，帶著鑑定達人四處鑑定收藏物。

拿鎚子敲碎贋品是節目中的著名橋段 (圖/ 翻攝自網路)

惹官司上身的王剛，因在一次鑑定過程中，與專家判斷民眾的古董為贋品，依照節目的橋段，主持人必須拿手中的鎚子敲碎贋品，這讓收藏家大感震驚，認為王剛誤將真貨認成假貨，雖然事都均有簽訂合約，但最後還是鬧上法庭。

當時敲碎這個杯子 讓王剛惹上官司 (圖/ 翻攝自網路)

雖然事後王剛無須賠償，他也表示很同情該位收藏家，所以後來一直不願提及此事；面對網路上傳聞，王剛也首次在影片中回應：「我幾度勸說他退出，但這位收藏家堅持不退，最後兩個杯子他只砸了一個，先不說是真品還是贋品，不論真假也不會值2個億。」

許多網友也表示，就算是假的，也不應該砸；當然也有另一派網友認為，假的就該砸，玩不起的就別來。雖然這檔節目不久後便停播了，但造成的風波至今還餘波盪漾。

(中時新聞網)