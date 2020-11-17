機腹裝載AN/APS-154先進機載感測器的P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機偵察南海中方海軍基地

隨著嶄新的雷達終於進入部署階段，美國海軍從空中找出潛艇的能力或許也將大幅提升。

據《富比士》（Forbes）雜誌網16日報導，雷神（Raytheon）AN/APS-154先進機載感測器（Advanced Airborne Sensor，AAS）是裝在P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機莢艙內的巨大雷達，和舊型的旋轉碟狀雷達不同，是固態超快電子掃描陣列（solid-state ultra-fast electronically-scanned array）雷達。

而先進機載感測器是裝在機腹的長方形盒子，使用時液壓臂會放下莢艙，得以360度全面環視下方的海洋。而這雷達系統屬於高機密的黑科技，至今細節仍不明。至今仍無從得知，它如何切換不同模式，從掃描廣大的區域，遠距發出適量的雷達能束拍攝高解析快照，到追蹤小至如多名路人般的移動物體。而在全天候和漆黑的環境中，它能提供如照片般精確的黑白影像。

事實上，早自2009年起，這款感測器就在研發，而從2014年起，則進入飛行測試階段。雖然一直到現今的會計年度，都持續編列作戰測試預算，但相關更新資訊始終沒有公開。不過，今年1月美國海軍宣布，正為先進機載感測器維修訓練系統，暗示它們可望很快就會部署。

(中時新聞網)