新北市一名去年一月才出獄的性侵犯，五月間被一名高中儀隊正妹小芬(化名)吸引，成功搭訕後，藉口將人帶到永和河堤外道路，從後方環抱拖行至草叢意圖性侵，還恐嚇所幸小芬奮力掙扎，猛踹回擊才得以脫困報警。新北地院審理後，認定陳男犯行，將他強制性未遂罪判刑3年4個月。

據「東森新聞雲」報導，陳男事發時將小芬壓在地上後，小芬毆打他頭部趁隙逃跑，不料陳男追上前，從後方將她環抱拖到河堤邊草地，並恐嚇：「讓我發洩一下又不會死」，隨即意圖脫下小芬褲子性侵，小芬過程中激烈抵抗，咬傷陳男手指，陳男痛得鬆手，她才得以脫困報警。

小芬的父親出庭作證表示，小芬事後情緒相當驚慌、生氣。法官認為，小芬事發後在臉書貼文「我生平第一次碰到毛手毛腳，甚至暴力相向的人」，足見確實是遭到侵犯，才有如此異常反應，陳男若當天是遇到無法反抗的女子，後果不堪設想，因而將陳男依強制性交未遂罪判刑3年4個月。

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(中時新聞網)