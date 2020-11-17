◎春節孝親補助又挨轟 林佳龍回應了

安心旅遊國旅補助已結束，但國境遲未開放，交通部再祭「春節疏運孝親專案」，擬在明年2月8日至13日春節前推出，補助限定55歲以上民眾，入住北部飯店且需搭配雙鐵、客運等交通、住宿套裝行程，讓家中長輩來北部過年，未料方案一出又引起中南部飯店業者質疑獨厚北部飯店。交通部長林佳龍解釋，方案全體適用，但其他優惠是運輸業者提供。

◎秋鬥周末登場 估逾2萬人上街頭

秋鬥將在本周日（22日）登場！秋鬥總指揮林子文表示，目前估計有逾2萬人參與，包括國民黨、民眾黨等在在野黨，預計下午1點從凱達格蘭大道出發、終點站在民進黨中央黨部。

◎臨托也不怕 新北推行動保母APP

新北市日前推出「居家托育媒合平台」，協助家長尋找就近且可信任的保母，也提供救急的臨托媒合服務，目前有5372名保母加入，新北市社會局長張錦麗表示，為讓家長一指預約更便利，目前正展開「行動保母APP」開發，預計明年7月正式上線。

◎金門轎車衝落太湖 駕駛幸運毫髮無傷

曾經發生轎車、國軍甲車墜湖死亡事件的金門太湖，今（17）日上午又有1輛轎車衝破柵欄落湖，還好湖邊乾涸見底，駕駛毫髮無傷，虛驚一場的意外，讓路過民眾也直說：「太幸運了!」

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(中時新聞網)