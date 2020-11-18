根據籃網隨隊記者安東尼-普喬爆料，籃網已和火箭針對哈登的交易達成了口頭協議，哈登極有可能帶槍投靠布魯克林。

目前美國其他媒體並沒有針對此事跟進報導，但按照普喬的說法，交易雖然沒有正式達成，但也已準備就緒了。至於籃網會拿出哪些籌碼來交換哈登，現在看來還是個未知數。

不過權威人士分析，籃網的交易籌碼相當豐厚，法國小將勒維爾、超級替補斯丁維迪、內線悍將傑瑞特艾倫和去年新秀克萊斯頓都是交易籌碼。此外，籃網還有許多未來選秀權。

籃網這筆交易的目的是組成厄文、哈登和杜蘭特超級三巨頭球隊，籃網相信如果計畫成真，將有三年的奪冠實力，籃網不僅想贏得比賽，他們還想擁有統治整個聯盟的能力。

上賽季，哈登場均34.3分、6.6籃板、7.5助攻、1.8抄截，雖然季后賽哈登還是沒有太好的成績單，但他的綜合戰力在聯盟現役球星當中無疑是最頂級的。

哈登昨日拒絕了火箭提供的續約條件，看起來離開球隊的決心相當堅定，即便火箭還想要挽留，但似乎效果不佳，因此火箭和籃網達成共識也就不意外了。

(中時 )