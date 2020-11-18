中天新聞臺換照案，NCC今天決議「不予換照」。 前高雄市長韓國瑜痛批，「七個小矮人摧毀臺灣新聞自由…，NCC的七位委員通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬臺灣民主的劊子手」。貼文一出，網友群情激憤怒吼：1122站出來啊！

NCC決議「中天新聞臺不予換照」，主委陳耀祥稱沒有政治力介入，引發摧毀臺灣新聞自由爭議。韓國瑜在臉書痛批NCC，七個小矮人摧毀臺灣的民主自由，成了國際社會最大的笑話。

網友酸說，民進黨真的壞到骨子裡了...川普這麼野蠻，都不敢關CNN了；臺灣新聞自由已死，泰國軍政府都不敢關新聞臺，臺灣政府好棒棒。

其他網友也紛紛表示，「市長，您該出手了，我們在等您的穿雲箭；韓國瑜 請趕快救我們！ 臺灣還有天理嗎？」「唯一支持中天和旺中體系的所有媒體。」、「跟民進黨好好說已經沒用了！我看街頭和平抗議也是沒用！此時需要有人登高一呼！至於怎麼做？相信有智慧的人是知道的！先要想辦法讓全世界知道民進黨在臺灣的惡形惡狀！同時也要讓拜登先知道，或許還有希望！」

也有人認為，「今天封殺中天，明天就會封殺人民的言論自由，臺灣人你看清楚了沒？還是要繼續沉默下去？」甚至有人質疑「關臺理由是早有預謀製造出來的，先是蓄意不斷開罰單，再以開罰太多作為藉口，分明就是以政治力介入操作。」

【七個小矮人摧毀台灣新聞自由】 中天新聞關台，在我看來就是七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的「白雪公主」。 NCC的七個委員，各個來自專業領域，有學者、有專家、有官員，但現在他們通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬台灣民主的劊子手！ 此例一開，從此再也沒有媒體敢監督政府、發出不同聲音，臺灣人民四十年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由，被這七個小矮人毀於一旦，成了國際社會最大的笑話！ 由韓國瑜發佈於 2020年11月17日 星期二

(中時新聞網)