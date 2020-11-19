網購逐漸取代實體店家，不少社群平台也成為賣家經營重點。一名女網友在臉書上購買了一件高挑的寬鬆連身長裙，沒想到一穿上之後崩潰，直呼跟模特兒示範圖完全不一樣，還被老公虧說，根本像是電影《大內密探靈靈發》中的天外飛仙一樣，讓網友全笑翻。

左為model示範圖，人妻穿上後崩潰，直說怎麼變緊身衣，大嘆臉書的商品不能信 (圖／爆怨2公社)

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文「我真的不該相信臉書的東西」，她表示自己買了件寬鬆的連身長裙，沒想到穿上之後，原本應該到小腿肚的長度變成在膝蓋之上，而且還變成一件緊身衣，抱怨「我雖然胖，但也沒胖到這樣吧」，更被老公虧像《大內密探靈靈發》中的外星人「天外飛仙」。

照片曝光後網友笑翻，紛紛留言：「老公很賤」、「天外飛仙！對不起我笑了」、「這根本不同款吧」、「天外飛仙也太貼切」、「照片中的model是不是國小生XD」、「可能她130你170」，但也有人表示「妳穿起來好看多了」、「這件緊身反而覺得比較好看」、「假抱怨真炫耀，妳身材明明超好」、「臉書的東西看看就好」。

(中時新聞網)