新北歡樂耶誕城13日晚間熱鬧開城，一名國中少女去逛後失蹤4天，18日被警方尋獲。（中時資料照 許哲瑗攝）

新北市土城一名就讀國中三年級、年僅14歲的少女，14日留下紙條說要到新北耶誕城參加活動就沒回家，失蹤4天後，父母除了報警，還在網路發文協尋，警方調閱上百支監視器畫面，終於在昨（18日）晚尋獲少女，當天竟是被一名16歲莊姓少年帶走，警方調查時，莊男坦承與少女發生性關係，少女父男得知相當火大，已對莊男提告妨害性自主罪。

據了解，該名少女14日去新北耶誕城後就失聯，因手機被學校沒收，找不到人，父母著急報案，並查看少女臉書通訊尋找線索，結果發現女兒暗藏另一支手機，當晚主動聯繫莊男到住處接她，隨即載往北市一處民宅地下室。

帶走少女的16歲青少年，在警車內被警員訓斥。

莊姓少年與失聯少女被警方帶回警局

警方調閱上百支監視器，發現一台可疑機車後座疑似載著失聯少女，18日晚間尋獲2人，警方調查時莊男坦承與少女發生性關係，不僅涉及略誘罪，還被少女父母提告妨害性自主罪。

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