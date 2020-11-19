針對制裁頑固「台獨」分子，大陸官媒近日砲火猛烈，連續發表多篇評論文章。《總台海峽時評》今天發表文章：〈頑固「台獨」分子必將遭到嚴厲懲處〉。文章稱，國台辦發言人朱鳳蓮18日的表態「對台獨及其金主等主要支持者依法予以打擊」，實質是證實了媒體此前的報導。

文章稱，一石激起千層浪。有關消息令民進黨當局和島內「台獨」分裂勢力惶惶不可終日。陸委會氣急敗壞地跳出來指責大陸「煽動兩岸對立情緒」，民進黨政客有的虛張聲勢，叫囂「絕不屈服」；有的自我壯膽，一廂情願地企圖拉外部勢力撐腰，這些自欺欺人的鬼話受到台灣網友一片冷嘲熱諷。島內一些「台獨」分子更是聞訊色變、惴惴不安，唯恐自己名字上了這份「紅色通緝令」，甚至「戰犯名單」。

文章指出，早知今日何必當初！民進黨當局上台以來，姑息、縱容島內分裂勢力，使其愈發猖狂妄行，極力阻礙兩岸交流交往，妄圖割裂兩岸歷史和文化血脈。部分頑固「台獨」分子數典忘祖，積極勾連外部勢力，為謀「獨」不惜將台灣民眾置於危險的境地。

文章警告，這伙執意將兩岸割裂開來、對立起來的「台獨」賭徒，已經成為中華民族團結統一的巨大威脅，必須堅決予以打擊。必要時，可以採取快速有效措施予以抓捕歸案。無論他們逃到天涯海角，都逃不出如來佛的掌心。

文章重申，針對頑固「台獨」分子及其金主等主要支持者依法予以打擊，目的是維護台海和平穩定和兩岸同胞的切身利益，廣大台灣同胞合法權益將得到充分保障。

文章指出，天網恢恢，疏而不漏。《反分裂國家法》早已為「台獨」划下不可逾越的紅線，《刑法》更是規定了組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的罪責。

「一些台獨分子卻對此置若罔聞，以為隔著一道海峽，就可以為所欲為，大陸就治不了他了」，文章表示，「殊不知，隨著綜合實力的快速提升，大陸已經牢牢掌握了兩岸關係的主導權、主動權，有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，絕不給任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。區區一個台灣島，是找不到「台獨」分子一勞永逸的藏身之所的。

文章指出，《反分裂國家法》等維護國家統一的法律，是懸在「台獨」分裂勢力頭頂上的「達摩克利斯之劍」。事實一再證明，「台獨」是一條走不通的死路，只會給台灣同胞帶來災難。兩岸統一是不可阻擋的大勢。一切執迷不悟、頑抗到底的「台獨」分子，都必將受到兩岸人民的共同譴責和法律的嚴厲懲處。

(中時 )