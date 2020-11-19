中央流行疫情指揮中心宣布，12月1日啟動「秋冬防疫專案」，8大類場所將強制戴口罩，其中KTV也被列在「高感染傳播風險場域」之一，外界好奇唱KTV要如何戴口罩？指揮中心發言人莊人祥今天表示，如果有和「不特定對象」同處一室，就必須配戴口罩。

【現場直播】今新增2境外移入確診！ 疫情指揮中心召開臨時記者會｜2020.11.19

中央流行疫情指揮中心下午召開例行疫情記者會，面對記者詢問，進入KTV、按摩院、理容院等場所時，是否也要全程戴口罩？若真的不方便，有沒有緩衝的空間？莊人祥回應，原則上進入室內場所，若有和不特定對象共處同一空間，就必須戴口罩。

莊人祥以KTV為例說明，進入KTV大廳時，因為是公共空間，可能會接觸到不認識的人，所以應該戴上口罩；莊人祥笑著說，進入包廂後，成員若是同一家人或熟識者，就像你們如果是跟認識的醫藥記者一起去唱歌，也許就可以稍微放鬆一點。不過莊人祥建議，如果包廂內人來人往，有不認識的不特定對象出入，最好還是戴著口罩比較保險。

指揮中心昨（18）日公布「秋冬防疫專案」，從12月1日起強制要求民眾進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所應配戴口罩；未依規定配戴經勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

(中時新聞網)