中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(18)日宣布，12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，在8大類場所未戴口罩且勸導不聽者，最高可罰1萬5千元罰鍰。不過對於指揮心公布的70多處「高感染傳播風險場域」，網友看傻眼，其中包含健身中心、三溫暖、室內游泳池等休閒娛樂場所都要戴口罩，引起眾多網友質疑「健身房帶口罩？不怕肺爆炸嗎？」

8大類場所一覽表。(中時新聞網製圖/資料來源：指揮中心)

根據指揮中心秋冬專案的社區防疫規定，自12月1日起，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所配戴口罩。不過8大類場所名單曝光後，民眾發現健身房、游泳池也在其中，引發熱議。

有網友在PTT貼文「健身是要帶什麼口罩啦？不怕肺爆炸是嗎？還是以為大家健身都是去當網美拍拍照…我是很好奇，館長如果聽到健身要帶口罩，會有什麼感想？」其他網友也紛紛回應「健身房戴口罩真的別開玩笑耶」。

不少網友質疑「健身中心戴口罩怎麼跑步啦」、「運動戴口罩很傷肺的...要戴就不要激烈運動」、「游泳池邊也超迷啊...一上岸就要戴？什麼鬼」、「笑死，游完剛起來去哪裡拿口罩戴上」、「要不要乾脆叫健身房停業比較快」、「餐廳不用....健身房卻要超詭異」、「不只健身房...超商也很莫名其妙」。

指揮中心發言人莊人祥表示，對於難以全程戴口罩的場合，如游泳池、三溫暖、健身房等，可採取總量管制，而健身房也可加大設施的間距來做管控，民眾使用設施的時候可以不用戴口罩，用完再戴即可。若在室內未遵守強制戴口罩的措施，勸導不聽者，將依《傳染病防治法》，由地方政府裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰；在室外未遵守者，則以勸導為主。

新增2境外移入確診！ 疫情指揮中心召開例行記者會｜2020.11.18

(中時新聞網)