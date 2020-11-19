變裝組跑有奇招百出，相當吸睛。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

鐵道馬行經舊草嶺隧道，景色優美。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

鐵道馬追太魯閣。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

記者會上先公布的神隊友—曾廷瑋是109年全國大專校院田徑公開賽獲得男子3000公尺障礙金牌選手，將在2021年與其中一組跑隊成為隊友。（許哲瑗攝）

追火車回來了！新北市鐵道馬拉松接力賽因疫情延期，市長侯友宜今宣布，鐵道馬今年場將在12月6日復辦，明年場將在明年4月18日登場，市府更加碼祭出3大亮點，打造賽後have fun派對、賽道2.0外，還推出限量版「隱藏版隊友」，讓懊惱湊不齊隊友的隊伍找到「神秘隊友」來助攻。

鐵道馬拉松號稱全台「笑聲最大」路跑賽事，變裝組由跑友自製跑衣，百變的造型成為賽道上最吸睛的主角，賽事邁入第5屆，原訂4月登場卻遇到疫情延期，9成跑友等待復賽，今終於宣布將在12月復辦。

侯友宜今在記者會開心宣告鐵道馬「回來了！」，他說這次能重返賽道，要向辛苦的醫護人員致敬，大家才能「追回平安及健康的生活」。去年優勝隊伍、以基隆郵局郵務士為班底成軍的「基郵跑卡緊隊」，也穿著賽服驚喜現身分享道，平時穿著郵務制服穿梭大街小巷，對民眾而言稀鬆平常，但穿上賽道再揹個郵筒，絕對受人矚目。

觀光局介紹，福容大飯店提供本屆活動Villa住宿體驗，做為變裝組優勝隊伍的獎勵；另GoShare提供電動機車作為大會用車，讓追火車成為低碳又環保的運動賽事。

觀光局指出，明年賽事將在4月18日登場，市府祭出3大亮點，第1個是賽後have fun派對，讓跑友完賽後來場放鬆、舒緩的派對；第2是賽道2.0，跑出新鮮跑得有感；第3是限量版接力組別「隱藏版隊友」，讓懊惱湊不齊隊友的隊伍，有機會藉由主辦單位找到「神秘隊友」來為自己助攻；12月7日中午12時整開放報名。

觀光局透露，今在記者會上先公布的神隊友—曾廷瑋是109年全國大專校院田徑公開賽獲得男子3000公尺障礙金牌選手，將在2021年與其中一組跑隊成為隊友。限量10組的隱藏版隊友等你來組隊，錯過就要再等一年。

(中時 )