行政院發言人丁怡銘惹出牛肉麵風波，眼看道歉也無法止血，緊急辭職下台，以防火燒到院長蘇貞昌，但事實上，丁怡銘已經不是第一次失言，早在2個月前，就因一句神級幹話慘遭公幹。

時間回到今年9月3日，當時正值蔡英文宣布開放瘦肉精豬肉進口不久之際，不少人質疑，台灣婦女坐月子都會吃內臟補身體，恐因此將瘦肉精吃下肚。未料丁怡銘卻在記者會上表示冷凍美豬內臟口感不好，在台灣沒有市場，業者也不想進，更稱若坐月子吃到美豬內臟，要先擔心「家庭失和」問題，而非瘦肉精。

網友也大罵：「這種水準竟然能當發言人」、「通篇幹話」、「這發言有經過大腦嗎」、「無恥當幽默」、「瘦肉精還沒進來，政府官員就已經集體失智化」、「耍嘴皮最會」、「沒市場沒人想進，那你開放幹嘛」、「這是在嘲諷坐月子的婦女嗎」、「啊口感差又沒市場又有毒你們卻一直想放行買進來是怎樣」。如今丁怡銘因失言風波丟了官位，也讓人直呼不意外。

(中時新聞網)