《sin 七大罪～魔王崇拜～》確定於11月25日於雙平台Google Play、App Store商店發行，目前事前登錄已突破20萬人次預約，除了上線時遊戲內贈送限定虛寶外，玩家還能第一時間獲得『隸魔』杜魯西拉、『魔星』安娜塔西亞。本篇文內也將公開部份由日本人氣繪師設計的隸魔角色立繪。

事前登錄獎勵放送確定。(圖/宇峻奧汀提供)

◎事前登錄獎勵放送確定

上市倒數五天！除了『隸魔』杜魯西拉、『魔星』安娜塔西亞和虛寶外，邀請好友參加事前登錄還能再獲得最多20張魔星召喚卷軸！

◎『隸魔』杜魯西拉（CV: 中村桜）介紹

1.通常技：花瓣之吻 IV

75%攻擊力的2段傷害，並恢復自己的體力(相當於6%的當前體力)。

2.得意技：靈基萃取 IV

90%攻擊力的2段傷害，並恢復自己以外的我方體力(相當於15%的當前體力)。

3. 必殺技：母體歸還體驗 IV

205%攻擊力的2段傷害，並恢復我方全體的體力(相當於50%的當前體力)。

4.被動：吾愛吾子 IV

弱點掩藏II：受到優勢屬性的傷害-20%

體健強撃II：行動前若HP>90%，攻擊+25%

恢復息吹II：行動前，25%機率恢復12%體力

*技能皆為滿等效果

『隸魔』杜魯西拉（CV: 中村桜）介紹。(圖/宇峻奧汀提供)

◎『魔星』安娜塔西亞（CV: 小倉唯）介紹

1.通常技： 一丁丁就好 IV

190%攻擊力的傷害，40%機率裂甲。

對被裂甲的目標額外造成60%攻擊力的傷害。

※ 裂甲：防禦力-40%，維持3回合。

2.得意技：吃乾抹淨的技巧 IV

130%攻擊力的2段傷害，50%機率裂甲。

對被裂甲的目標額外造成110%攻擊力的傷害。

※ 裂甲：防禦力-40%，維持3回合。

3. 必殺技：禁斷的危險關係 IV

115%攻擊力的3段傷害，25%機率使目標暈眩；行動前獲得蓄力效果。

※ 蓄力：攻擊力+10%，可疊加5次。

※ 暈眩：無法行動，持續1回合。

4.被動：媚惑讒言 IV

戰鬥進擊III：行動後，行動累積量+25%

弱點集中III：當目標為弱點屬性時，攻擊傷害+25%

攻擊吸收III：擊傷時最多一次，以25%機率恢復12%體力

*技能皆為滿等效果

『魔星』安娜塔西亞（CV: 小倉唯）介紹。(圖/宇峻奧汀提供)

◎日本人氣繪師所設計的全新勢力 - 隸魔

《sin 七大罪～魔王崇拜～》遊戲內除了收錄七大罪、七美德之外，還有全新勢力 - 隸魔，為了更貼近原作風格，特別找了NIθ(θ上面有^)、活断層、泉まひる、中野友和、いろはら、藤ます、すめらぎ琥珀、ポップキュン、すーぱーぞんび、左藤空気、朝凪等數十位知名日本繪師進行設計畫作。

《sin 七大罪～魔王崇拜～》遊戲內除了收錄七大罪、七美德之外，還有全新勢力 - 隸魔。(圖/宇峻奧汀提供)

佐艾（ゾエ） 繪師：泉まひる 聲優：飯田友子

沉迷於綜合格鬥技的格鬥家。每天與師父艾倫一起進行熱血的鍛鍊，個性開朗而且總是笑容滿面，跟誰都能好好相處。雖然有時候有點糊塗，不過其實繼承了前世的深厚知性。只是現在的她完全沉迷於格鬥技，希望能跟有骨氣的對手交手。

史特拉司（ストラス） 繪師：中野友和 聲優：井澤詩織

魅惑學園的學生會書記，活在當下、享受瞬間快感的人。性格開朗好相處，在樂園內擁有廣闊的人脈。有著想捉弄喜歡的對象這樣孩子氣的一面，因此史特拉司所中意的人都會被她整得很慘。

儂娜（ノンナ） 繪師：いろはら 聲優：田所あずさ

電技師，總是板著一張臉，全身散發難以親近的氣氛。周遭的人都以為她跟伊芙琳那是競爭對手，但儂納本人似乎想跟她當朋友。雖然沉默寡言、說話帶刺，但其實她是個怕寂寞的人，而且意外地喜歡可愛夢幻的東西。她似乎有個夢想，想用她擅長的霓虹燈飾來實現。

卡蜜拉（カミラ）繪師：藤ます 聲優：加隈亜衣

沉溺於慾望、極盡享樂之能事的妖豔美女。雖然有著嗜虐的一面，但同時兼具高貴與優雅的氣質，見到她的人都會被深深吸引。據說她建立了一處名叫「淫慾之城」的場所，與卡蜜拉的信眾們不斷舉辦酒池肉林的宴會。

阿蓓利亞（アベリア）繪師：すめらぎ琥珀 聲優：紺野純子

統治著無法地帶的火暴份子們，巾幗不讓鬚眉的女頭目。

性格豪爽乾脆，使得她周遭總是自然而然地有人聚集，也因此常被牽連上麻煩事，不過她總是能靠武力與酒量迎刃而解。內心似乎有某個煩惱，但一樣能靠喝酒忘掉。

◎《sin 七大罪》動畫瘋上映中

11/21(六)預計上映集數

第九集：你，放棄一切的希望吧（汝、一切の希望を捨てよ）

即便製造出了絕對會贏的場面，但撒旦仍舊輸給了路西法。對此，貝利亞爾激烈地加以斥責。另一方面，從全世界的人們那裡匯集了傲慢之炎的路西法朝著地獄凱旋而歸，闖入了奈落之穴。到達地獄黃泉的路西法一行人為了渡河而乘上了卡隆的船，但卡隆卻是個想用舌頭舔遍美女的變態色老頭。無處逃脫的路西法和利維坦將面臨最大的危機。

第十集：要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的人祈禱（汝の敵を愛し、汝らを責むる者のために祈れ）

路西法反抗企圖肅清地獄和人間界的神明，因而被迫墮天，得知此事的大罪們為此追問著貝利亞爾。但是貝利亞爾利用了首席的權利，在擊敗魔王之後，讓她們接受與各自的大罪相關的折磨。路西法朝著地獄的階層前進同時，看見了魔王們失去自尊心並受苦痛的姿態，於是決定從貝利亞爾那奪取首席位置。另一方面，利維坦和亞斯塔祿也為了喜歡的人而展開了不能輸的戰鬥。

第十一集：祈求吧，如此便可獲賜（求めよ、さらば与えられん）

貝利亞爾的秘密終於被揭開。得知其真面目和陰謀的大罪魔王們，一起叛離並與貝利亞爾展開對峙。但是吸收了路西法力量的貝利亞爾十分強大，因長期的因果和怨念而對路西法施與重重打擊，並且為了完成復仇，企圖利用真莉亞的手刺穿路西法的心臟。知曉了除此之外，沒有能讓真莉亞獲得自由的其他方法的路西法，語帶些微的顫抖命令真莉亞「刺吧！……」，而此時的真莉亞……。

目前《sin 七大罪～魔王崇拜～》預計11/25雙平台正式上市，有興趣的玩家可以至事前登錄完成預約，一起成為大罪們的信徒。更多最新情報請至粉絲頁查看。

(科技)