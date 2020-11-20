「蛇姬」林采緹與腥夫胡睿兒今年3月簽字離婚，正式揮別2年短命婚姻，擁有火辣姣好身材的她，近日被健身品牌相中代言，她也將一系列幕後花絮照搶先分享給粉絲嚐鮮，只見她傲人的「F級雙峰」幾乎要從運動衣炸出，立刻引起網友熱議。

林采緹身穿粉紅色運動服裝，只見她彎腰使用健身器材時，將火辣S型身材展露無遺，可說是相當惹火，此外身穿低胸設計的運動上衣，一對傲人的「F級雙峰」幾乎要炸出，胸前深邃事業線更是讓人不敢直視，尤其對著鏡頭擺出甜美微笑，加上一雙會勾魂的電眼，更是讓人充滿無限遐想，火辣程度彷彿多看一眼，就會讓人鼻血直流。

對此她也罕見道出內心話，坦言以前會因為達不到大眾眼光標準而感到自卑，畢竟女生天性都是愛美的，雖然現在多少還是會在意，但多是為了自己而不是為了誰們，如今也慢慢試著喜歡不骨感的自己。

對此網友也紛紛留言：「現在這樣的身材穠纖合度，剛剛好」、「在臉上完全看不到歲月的痕跡」、「不骨感真的很美啊」。

(中時新聞網)