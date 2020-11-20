為培育原住民部落醫護人才，提升部落衛生教育知識，融合多元文化，義守大學護理原住民專班，前往高雄美濃區龍肚社區與嘉義縣阿里山鄉新美國小宣導衛教，學以致用，跨域學習。

義大護理系老師姚俞君與美濃龍肚社區發展協會合作，帶領護理原民專班二年級學生，針對美濃客家文化中常見的健康問題，規劃適合當地長者的衛教活動，除了提供測量血壓、體脂與血糖服務，也教導如何調整重鹽飲食習慣，吃出健康，最後更帶領大家動一動，活絡筋骨。

龍肚社區發展協會理事長劉蘭英表示，期待同學再次造訪，造福更多美濃客家長輩們；護理原民專班總召周妤彤指出，透過衛教過程與客家長者互動交流經驗，十分特別。

此外，護理系老師曾韻珊與「營養學系」老師洪永瀚也帶領同學跨域合作，他們在教育部計畫與義大「共好智造計畫」補助下，以綠色生活與健康飲食為題，前往阿里山鄉新美國小衛教服務，從「食品安全」談到「碳足跡」，再融入「綠色飲食」等概念，教導部落學童惜食與愛護地球。

召集人蔡耿君表示，由於專業領域不同，兩系的跨領域合作相當具挑戰性，溝通更顯得重要，藉著活動也體悟臨場反應的重要性。

(中時 )