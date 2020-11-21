國立東華大學校園廣達250公頃，佔地相當廣，校園雖規範車速，但交通事故仍居高不下，今年初有女學生在校內騎車自摔不幸喪生，為避免車禍憾事，學校決定斥資近600萬元設區間測速功能，速限30公里±10％，明年2月測試後啟用，現階段不涉取締開罰，若屢次未改，校方強調，「若開罰將會與學生充分討論才執行」。

根據校方統計，105年至今，學生校內外交通事故518件，去年校內60件、校外53件，今年提高到校內65件、校外63件。今年發生一名轉學來東華的女學生，在外環道騎機車自摔身亡，讓家屬相當悲慟。因交通事故居高不下，為防止校內因車速過快而發生車禍憾事，校方希望藉區間測速來達成目標。

根據東華大學行政會議簡報，針對裝設區間測速系統規畫，選擇校內車禍熱點，且屬封閉路段的汙水處理廠外環道約數百公尺路段，11月完成現場會勘，明年1月開始施工，2月功能測試，並於同月完工後試營運，總經費約需596萬5000元。

測速系統可擷取行車照片、解析車牌資料並顯示車速，速限預計依照目前校內規範，30公里±10％，若學生多次違規，將以「愛校服務」、「交通安全講習」等措施優先，若屢次違規，則再考量以罰款或懲戒方式實施，屆時也將找學生會討論速限及罰款金額。不過校方強調，「並沒有要開罰，開罰也要跟學生溝通。

「區間測速入侵校園？」國立東華大學學生會昨發聲明，校內交通問題存在已久，區間測速真的能夠治本嗎？依照校方設置地點汙水處理廠外圍路徑，校內速限30公里，考量駕駛人實際用路習慣，行車速度並非越慢越安全，最適合的行車速度是依照85分位測量法訂定上限。

學生會也認為，未來區間測速必然有不少爭議，依照《國立東華大學車輛管理辦法》，提出異議後仍不服取締者得向車管會提出申訴，遍查近幾年車管會會議紀錄都未見相關申訴案在該會提出。但校方似已「拍板定案」，認為影響學生權益甚鉅，不應只在行政會議討論，如此重大決策理應納入更多學生的聲音，盼校方勿獨斷而行。

(中時 )