屏東一名22歲林姓男子白天當水電工，晚上搖身一變成為香油錢大盜，2年來偷遍南、高、屏等地廟宇。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

屏東一名22歲林姓男子白天從事水電工作賺錢不夠，還利用晚上時間「加班」，到廟裡行竊香油錢，偷遍台南、高雄、屏東等地廟宇，還被廟內監視器錄下行蹤，台南市警局白河分局偵查隊循線追查，日前終於將林男逮捕到案，但他還辯稱是向神明借用，行徑讓警方搖頭。

警方調查，林男白天是水電工，入夜後就成了香油錢大盜，他利用深夜時分，開車四處搜尋較僻靜的偏村小廟，趁著夜晚無人看管時，佯裝香客潛入廟內打量察看，假裝在參拜，其實是拿著油壓剪破壞香油錢箱鎖頭後行竊，從屏東一路北上偷到台南，已經有2年時間。

今年10月底林男北上台南，一路開到東山、白河等偏遠地區，先到台南東山區萬姓爺廟偷了3100元，再到白河區福德祠廟偷了2500元，影像都被廟內的監視器清楚拍下，廟方隔天發現後隨即向警方報案。

白河警方循線追查，鎖定林男涉有重嫌，南下將人逮捕到案，他一開始矢口否認犯行，警方拿出監視器畫面，他百口莫辯，表示自己是欠錢無力償還才犯案，但又瞎扯他事前有跟神明稟告是要先借用，得到允許才下手；警方清查林男還有其他15件竊盜案在偵辦中，訊後依竊盜罪送辦。

白河警分局長陳明宏表示，廟宇應加強監控設備，以免成為竊嫌覬覦的對象，並提醒民眾若有發現可疑人、車應多加留意，並撥打110報案請警方到場瞭解；警方也會加強各廟宇夜間巡守密度，防止案件再發生。

(中時 )