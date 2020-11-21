吳奕蓉今晚前後都露，性感逼人。(記者廖映翔攝)

前主播吳奕蓉從新聞台轉戰演員，表現突出，先在今年金鐘獎拿下迷你劇集影后，本屆金馬獎更以《大桔大利 闔家平安》入圍最佳新人提名。而氣質出眾的她，今(21日)也以一襲超深V黑色蕾絲禮服，性感現身金馬57紅毯，不過她也坦言在走紅毯前跌倒了，還好沒事。

吳奕蓉透露今晚紅毯的性感戰袍，是她認識婚紗公司的公關自掏腰包買下來給她穿的，「因為衣服設計很簡單就是蕾絲，我不喜歡很繁複的設計，他也知道我喜歡這樣子簡單的設計。」至於安全措施，吳奕蓉笑說有黏住，但她都會盡量找動作不會太危險的服裝。

另外，吳奕蓉更自爆其實在走紅毯前，走在定位點時，因為鞋子卡住裙襬摔倒了，讓兩隻手著地，而她也慶幸幸好人沒事，也沒被鏡頭拍到。

電影界一年一度的盛事，第57屆金馬獎今(21日)於台北國父紀念館盛大展開，頒獎典禮沿襲去年不設主持人方式，星光大道則是由楊千霈和林鶴軒（大鶴）攜手搭擋。

金馬57今年同樣亮點多多，在評審團主席李安的號召下，包括是枝裕和、李國煌、白靈等國際級影人都前來共襄盛舉，昔日《藍色大門》經典CP桂綸鎂、陳柏霖合體頒獎，還有一向穿著大膽的白靈會在紅毯帶給大家什麼驚喜，是枝裕和親手頒發終身成就獎給大導演侯孝賢，同樣令人期待。

(中時新聞網)