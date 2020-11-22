大陸新疆哈巴河縣白哈巴村近日持續降雪，導致道路結冰，汽車無法駛進，阻礙物流包裹。為了準時遞送包裹，哈巴河縣一名外送員阿依特波力·阿斯哈爾「騎馬」穿越二十多公里的無人區，把貨品和生活物資送到各村民家。

阿依特波力·阿斯哈爾說，送快遞時會帶上兩隻獵犬以防止意外，遇到較曲折的路線，他索性用走的，村民看到他在風雪中騎馬趕來，都會招待他進屋享用茶點，充滿著人情味。

(中時 )