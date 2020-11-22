新疆道路結冰 外送員「騎馬」送包裹 12:042020/11/22 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新疆外送員阿依特波力·阿斯哈爾，因當地道路結冰，「騎馬」送包裹給民眾。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新疆哈巴河縣白哈巴村近日持續降雪，導致道路結冰，汽車無法駛進，阻礙物流包裹。為了準時遞送包裹，哈巴河縣一名外送員阿依特波力·阿斯哈爾「騎馬」穿越二十多公里的無人區，把貨品和生活物資送到各村民家。 阿依特波力·阿斯哈爾說，送快遞時會帶上兩隻獵犬以防止意外，遇到較曲折的路線，他索性用走的，村民看到他在風雪中騎馬趕來，都會招待他進屋享用茶點，充滿著人情味。 (中時 ) #包裹 #哈巴河 #村民 #波力 #新疆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飯店推微型尾牙桌數門檻降低 04:102020/11/22 時尚消費 關懷盃 阿妹送小球員527個手套 04:102020/11/20 運動天地 回報絕境送暖 陸生聲援中天 04:102020/11/20 兩岸新聞 鹿港轉運站招商 投資買一送二 04:102020/11/20 地方新聞 印尼移工不來 看護市場大衝擊 04:102020/11/22 生活新聞 老公月收30萬 婆家送2千萬房 人妻遭親媽嫌沒用：去餐廳洗碗 18:502020/11/21 生活 女好心送泡麵給82歲回收嬤 網看包裝氣炸：喪盡天良 13:302020/11/20 生活 川普還想拚法律戰 台灣律師送4字 16:342020/11/21 政治 罷捷二階連署今送件 遊行陣仗大 黃捷憔悴現身 11:132020/11/20 政治 奇美博物館「聖誕週末」即將登場 免費送獨家聖誕防疫口罩 14:202020/11/20 寶島 兩岸熱門新聞 陸首次發行「負利率」債券 國際市場搶購 - 兩岸 新疆道路結冰 外送員「騎馬」送包裹 - 兩岸 山西黃河左岸 發現距今4500年遺址 - 兩岸 陸在洞朗地區設首個行政村 印媒：令人不安 - 兩岸 3妙齡女下海「一天狂接20客」 被捕虛脫腿軟站不穩 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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